В Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставлению услуг почтовой связи предупреждают, что с этого года в Украине начнут выключать 3G-сети.

Почему в Украине хотят прекратить работу 3G-сетей связи

Отмечается, что прекращение работы 3G-сетей интернет связи будет происходить с целью освобождения мест для связи 4G и обеспечения более быстрого и лучшего предоставления телекоммуникационных услуг.

Подчеркивается, что операторы будут заранее предупреждать потребителей перед отключением 3G в их регионе.

Если телефон поддерживает 4G, пользователям не нужно будет ничего делать.

В случае, если телефон не поддерживает 4G/LTE-сети, предлагается заменить устройство более современным, чтобы продолжать пользоваться мобильным интернетом без ограничений.

Отключение 3G не повлияет на возможность совершать звонки, отправлять SMS или использовать другие базовые услуги. Однако для скоростного интернета стоит уже сейчас перейти на 4G во избежание неудобств в будущем, — подчеркивают в НКЭК. Поделиться

Как перейти с 3G на 4G

Для перехода на 4G пользователям устройств на Android необходимо:

Открыть "Настройки".

Перейдите в раздел "Соединение" или "Сеть".

Выберите пункт "Мобильные сети".

Найдите настройки "Тип сети" или "Режим сети".

Установите режим "4G" или "LTE".

Для пользователей iOS: