В 2025 году в Украине начнут выключать сети 3G
Категория
Технологии
Дата публикации

В 2025 году в Украине начнут выключать сети 3G

4G
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Источник:  online.ua

В Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставлению услуг почтовой связи предупреждают, что с этого года в Украине начнут выключать 3G-сети.

Главные тезисы

  • В 2025 году в Украине начнут выключать сети 3G с целью освобождения мест для развития 4G и улучшения качества телекоммуникационных услуг.
  • Пользователям рекомендуется перейти на 4G для избежания ограничений в использовании скоростного интернета после отключения 3G.
  • Отключение 3G не повлияет на возможность совершения звонков, отправку SMS и другие базовые услуги мобильной связи, но для скоростного интернета стоит перейти на 4G.
  • Операторы будут заранее предупреждать пользователей перед отключением 3G в их регионе, если телефон не поддерживает 4G/LTE-сети, предлагается заменить устройство на более современное.
  • Для перехода на 4G пользователи Android должны изменить настройки в разделе 'Мобильные сети', а пользователи iOS - активировать 'Сотовые данные'.

Почему в Украине хотят прекратить работу 3G-сетей связи

Отмечается, что прекращение работы 3G-сетей интернет связи будет происходить с целью освобождения мест для связи 4G и обеспечения более быстрого и лучшего предоставления телекоммуникационных услуг.

Подчеркивается, что операторы будут заранее предупреждать потребителей перед отключением 3G в их регионе.

Если телефон поддерживает 4G, пользователям не нужно будет ничего делать.

В случае, если телефон не поддерживает 4G/LTE-сети, предлагается заменить устройство более современным, чтобы продолжать пользоваться мобильным интернетом без ограничений.

Отключение 3G не повлияет на возможность совершать звонки, отправлять SMS или использовать другие базовые услуги. Однако для скоростного интернета стоит уже сейчас перейти на 4G во избежание неудобств в будущем, — подчеркивают в НКЭК.

Как перейти с 3G на 4G

Для перехода на 4G пользователям устройств на Android необходимо:

  • Открыть "Настройки".

  • Перейдите в раздел "Соединение" или "Сеть".

  • Выберите пункт "Мобильные сети".

  • Найдите настройки "Тип сети" или "Режим сети".

  • Установите режим "4G" или "LTE".

Для пользователей iOS:

  • Открыть "Настройки".

  • Перейдите в раздел "Сотовые данные".

  • Активировать "Сотовые данные" и устройство автоматически подключится к доступной сети.

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