В Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставлению услуг почтовой связи предупреждают, что с этого года в Украине начнут выключать 3G-сети.
Главные тезисы
- В 2025 году в Украине начнут выключать сети 3G с целью освобождения мест для развития 4G и улучшения качества телекоммуникационных услуг.
- Пользователям рекомендуется перейти на 4G для избежания ограничений в использовании скоростного интернета после отключения 3G.
- Отключение 3G не повлияет на возможность совершения звонков, отправку SMS и другие базовые услуги мобильной связи, но для скоростного интернета стоит перейти на 4G.
- Операторы будут заранее предупреждать пользователей перед отключением 3G в их регионе, если телефон не поддерживает 4G/LTE-сети, предлагается заменить устройство на более современное.
- Для перехода на 4G пользователи Android должны изменить настройки в разделе 'Мобильные сети', а пользователи iOS - активировать 'Сотовые данные'.
Почему в Украине хотят прекратить работу 3G-сетей связи
Отмечается, что прекращение работы 3G-сетей интернет связи будет происходить с целью освобождения мест для связи 4G и обеспечения более быстрого и лучшего предоставления телекоммуникационных услуг.
Подчеркивается, что операторы будут заранее предупреждать потребителей перед отключением 3G в их регионе.
Если телефон поддерживает 4G, пользователям не нужно будет ничего делать.
В случае, если телефон не поддерживает 4G/LTE-сети, предлагается заменить устройство более современным, чтобы продолжать пользоваться мобильным интернетом без ограничений.
Как перейти с 3G на 4G
Для перехода на 4G пользователям устройств на Android необходимо:
Открыть "Настройки".
Перейдите в раздел "Соединение" или "Сеть".
Выберите пункт "Мобильные сети".
Найдите настройки "Тип сети" или "Режим сети".
Установите режим "4G" или "LTE".
Для пользователей iOS:
Открыть "Настройки".
Перейдите в раздел "Сотовые данные".
Активировать "Сотовые данные" и устройство автоматически подключится к доступной сети.
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