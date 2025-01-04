У Нацкомісії з державного регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотгного спектра, та надання послуг поштового звʼязку попереджають, що з цього року в Україні почнуть вимикати 3G-мережі.
Головні тези:
- НКЕК попереджає про вимкнення мереж 3G у 2025 році з метою звільнення місць для розвитку 4G та поліпшення якості телекомунікаційних послуг.
- Користувачам рекомендується перейти на 4G, щоб уникнути обмежень у користуванні швидкісним інтернетом після вимкнення 3G.
- Для переходу на 4G користувачам Android необхідно змінити налаштування в розділі "Мобільні мережі", а iOS – активувати "Стільникові дані".
- Нова ініціатива не вплине на можливість здійснення дзвінків, надсилання SMS та інші базові послуги мобільного зв’язку.
Чому в Україні хочуть припинити роботу 3G-мереж зв’язку
Зазначається, що припинення роботи 3G-мереж інтернет зв’язку відбуватиметься із метою звільнення місць для зв’язку 4G та забезпечення швидшого та кращого надання телекомунікаційних послуг.
Підкреслюється, що оператори завчасно попереджатимуть споживачів перед вимкненням 3G у їхньому регіоні.
У разі, якщо телефон підтримує 4G, користувачам не потрібно буде нічого робити.
У разі, якщо телефон не підтримує 4G/LTE-мережі, пропонується замінити пристрій на більш сучасний, аби продовжувати користуватися мобільним інтернетом без обмежень.
Як перейти з 3G на 4G
Для переходу на 4G користувачам пристроїв на Android необхідно:
Відкрити "Налаштування".
Перейти у розділ "З’єднання" або "Мережі".
Обрати пункт "Мобільні мережі".
Знайти налаштування "Тип мережі" або "Режим мережі".
Встановити режим "4G" або "LTE".
Для користувачів iOS:
Відкрити "Налаштування".
Перейти у розділ "Стільникові дані".
Активувати "Стільникові дані", і пристрій автоматично підключиться до доступної мережі.
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