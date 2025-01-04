У Нацкомісії з державного регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотгного спектра, та надання послуг поштового звʼязку попереджають, що з цього року в Україні почнуть вимикати 3G-мережі.

Чому в Україні хочуть припинити роботу 3G-мереж зв’язку

Зазначається, що припинення роботи 3G-мереж інтернет зв’язку відбуватиметься із метою звільнення місць для зв’язку 4G та забезпечення швидшого та кращого надання телекомунікаційних послуг.

Підкреслюється, що оператори завчасно попереджатимуть споживачів перед вимкненням 3G у їхньому регіоні.

У разі, якщо телефон підтримує 4G, користувачам не потрібно буде нічого робити.

У разі, якщо телефон не підтримує 4G/LTE-мережі, пропонується замінити пристрій на більш сучасний, аби продовжувати користуватися мобільним інтернетом без обмежень.

Відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги. Однак, для швидкісного інтернету варто вже зараз перейти на 4G, щоб уникнути незручностей у майбутньому, — підкреслюють в НКЕК. Поширити

Як перейти з 3G на 4G

Для переходу на 4G користувачам пристроїв на Android необхідно:

Відкрити "Налаштування".

Перейти у розділ "З’єднання" або "Мережі".

Обрати пункт "Мобільні мережі".

Знайти налаштування "Тип мережі" або "Режим мережі".

Встановити режим "4G" або "LTE".

Для користувачів iOS: