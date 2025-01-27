Повстанцы из группы M23, поддерживаемые военными Руандами, вторглись в город Гома на востоке Конго. В результате сотни жителей города вынуждены были бежать, а в результате боевых действий погибли военные миротворческих сил.

Что известно о конфликте на границе Конго и Руанды

На выходных конголезские повстанцы из M23 при поддержке армии Руанды совершили нападение на пригород Гомы, спровоцировав масштабную панику и бегство местных жителей.

В окрестностях города вспыхнули интенсивные боевые действия.

В общей сложности на территории провинции Северное Киву с населением около миллиона человек, уже несколько недель продолжаются активные боевые действия.

Повстанческая группировка M23 перешла в наступление после провала раунда переговоров при посредничестве Анголы.

Западные издания сообщают, что повстанцы захватили центр Гомы.

Местные жители и чиновники отмечают, что военные армии Конго и миротворцы ООН находятся на территории аэропорта города.

В городе — хаос. У аэропорта мы видим солдат, но я еще не видел M23. Есть также случаи разграбления магазинов, — рассказывает один из очевидцев. Поделиться

#DRCongo 🇨🇩: apocalyptic scenes in #Goma as hundreds of thousands of people are forced to flee, desperate to escape from the advancing #M23 and Rwandan forces.



Many of the people have been on the run for over 30 years at this point. pic.twitter.com/rYX1jhGXjZ — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 26, 2025

Отмечается, что в районе аэропорта в центре Гомы и поближе к границе с Руандой постоянно раздается стрельба.

В соцсетях распространились неподтвержденные видео о том, как местные жители разносят таможенный склад, а, вероятно, колонны хорошо вооруженных боевиков M23 двигаются по северным пригородам.

В этом месяце повстанцы захватили Минову, ключевой город на одном из основных маршрутов поставки Гомы, и Саке, который являлся главной оборонной позицией армии ДР Конго.

В пятницу, 24 января, повстанцы застрелили военного губернатора Северного Кива, а в субботу дали правительственным войскам в Гоме 48 часов в сдачу.

Во время заседания Совбеза ООН в воскресенье, 26 января, глава миротворческой миссии ООН Бинту Кейта отметила, что наступление повстанцев провоцирует массовые побеги местных жителей, используемых в качестве живого щита.

Дороги заблокированы, М23 объявило воздушное пространство закрытым, мы оказались в ловушке, отмечает Бинту Кейта. Поделиться

Посол Руанды в ООН заявил, что нынешнее обострение можно было предупредить, если бы правительство ДР Конго "продемонстрировало истинную приверженность миру". И призвал найти пути возвращения в дипломатические процессы с привлечением других стран Африки.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил наступление M23 "при поддержке сил обороны Руанды" и потребовал от повстанцев немедленно прекратить вражеские действия и вывести свои войска.

Более сотни конголезских солдат сдали оружие уругвайским войскам миротворческой миссии. Утром сотрудники миссии и их семьи эвакуировались в Руанду, где их ждали 10 автобусов.

О захвате Гомы лидер M23 Корнель Нанг объявил за несколько минут до окончания ультиматума. Правительство пока не подтвердило потерю города.

Сегодня Совбез ООН проведет очередное экстренное заседание. Также сообщается, что в столкновениях с повстанцами погибли 13 миротворцев из ЮАР и Уругвая.

Что известно об группировке M23

Восточные приграничные районы ДР Конго остаются средоточием напряженности после двух последовательных региональных войн, ставших результатом геноцида народа тутси в Руанде.

"Движение 23 Марта" — является одной из примерно сотни вооруженных группировок, борющихся за контроль над Северным Кивом. Он состоит преимущественно из представителей тутси и заявляет, что действует по защите этой этнической группы.

Впервые движение сформировалось у границ Руанды в 2012 году. Его ядром стали около 300 военнослужащих тутси, дезертировавших из правительственной армии ДР Конго.

Свою борьбу повстанцы объясняли тем, что конголезские власти не выполняли соглашение от 23 марта 2009 года и притесняли тех, кто говорил киньяруандой — официальным языком Руанды.

Лидеры М23 заявляли, что стремятся оградить конголезских тутси от вооруженных группировок хута, в том числе состоящих из группировок, устроивших геноцид в Руанде в 1994 году, а затем бежавших в соседнюю страну.

Согласно отчету ООН от 2012 года Руанда и Уганда поставляли повстанцев и даже посылали им на помощь свои армии, чтобы помочь в захвате городов.

В ДР Конго находятся крупнейшие в мире запасы кобальта, германия и тантала, а также значительные залежи угля, железа, меди, цинка, лития, золота, алмазов и нефти.

Нынешнее обострение, по всей вероятности, является продолжением борьбы за ресурсы. По данным экспертов ООН, Руанда направила до 4 тыс. военных и предоставила значительную огневую мощь, включая ракеты и снайперы, для поддержки повстанцев.

По оценкам агентства ООН по делам беженцев, только с начала 2025 года в Северном и Южном Киве около 400 тыс человек вынужденно покинули свои дома.

Между тем представители США, Великобритании и Франции осудили действия Руанды и группировки M23.