Повстанці з групи M23, яких підтримують військові Руанди, вторглись у місто Гома на сході Конго. Внаслідок цього сотні жителів міста змушені були тікати, а в результаті бойових дій загинули військові миротворчих сил.

Що відомо про конфлікт на кордоні Конго та Руанди

На вихідних конголезькі повстанці з M23 за підтримки армії Руанди здійснили напад на передмістя Гоми, спровокувавши масштабну паніку і втечу місцевих жителів.

На околицях міста спалахнули інтенсивні бойові дії.

Загалом на території провінції Північне Ківу з населенням близько мільйона осіб, вже кілька тижнів тривають активні бойові дії.

Повстанське угруповання M23 перейшло у наступ після провалу раунду переговорів за посередництва Анголи.

Західні видання повідомляють, що повстанці захопили центр Гоми.

Місцеві жителі, і посадовці, зазначають, що військові армії Конго та миротворці ООН перебувають на території аеропорту міста.

У місті хаос. Біля аеропорту ми бачимо солдатів, але я ще не бачив M23. Є також випадки розграбування магазинів, — розповідає один з очевидців. Поширити

#DRCongo 🇨🇩: apocalyptic scenes in #Goma as hundreds of thousands of people are forced to flee, desperate to escape from the advancing #M23 and Rwandan forces.



Many of the people have been on the run for over 30 years at this point. pic.twitter.com/rYX1jhGXjZ — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 26, 2025

Зазначається, що в районі аеропорту у центрі Гоми та ближче до кордону з Руандою постійно лунає стрілянина.

У соцмережах поширились непідтверджені відео того, як місцеві жителі розносять митний склад, а, імовірно, колони добре озброєних бойовиків M23 рухаються північними передмістями.

Цього місяця повстанці захопили Мінову, ключове місто на одному з основних маршрутів постачання Гоми, і Саке, який був головною оборонною позицією армії ДР Конго.

У п’ятницю, 24 січня, повстанці застрелили військового губернатора Північного Ківу, а в суботу дали урядовим військам у Гомі 48 годин на здачу.

Під час засідання Радбезу ООН у неділю, 26 січня, глава миротворчої місії ООН Бінту Кейта зазначила, що наступ повстанців провокує масові втечі місцевих жителів, яких використовують як живий щит.

Дороги заблоковані, М23 оголосило повітряний простір закритим, ми опинилися в пастці, — зазначає Бінту Кейта. Поширити

Посол Руанди в ООН заявив, що нинішнє загострення можна було попередити, якби уряд ДР Конго "продемонстрував справжню прихильність до миру". І закликав знайти шляхи повернення до дипломатичних процесів із залученням інших країн Африки.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив наступ M23 "за підтримки сил оборони Руанди" і вимагає від повстанців негайно припинити ворожі дії і вивести свої війська.

Більше сотні конголезьких солдатів здали зброю уругвайським військам миротворчої місії. Вранці співробітники місії та їхні сім'ї евакуювалися в Руанду, де на них чекали 10 автобусів.

Про захоплення Гоми лідер M23 Корнель Нангу оголосив за кілька хвилин до закінчення ультиматуму. Уряд поки не підтвердив втрату міста.

Сьогодні Радбез ООН проведе чергове екстрене засідання. Також повідомляється, що в сутичках із повстанцями загинули 13 миротворців із ПАР та Уругваю.

Що відомо про угруповання M23

Східні прикордонні райони ДР Конго залишаються осередком напруженості після двох послідовних регіональних воєн, що стали результатом геноциду народу тутсі в Руанді.

"Рух 23 Березня" - є одним із приблизно сотні збройних угруповань, які борються за контроль над Північним Ківу. Він складається переважно з представників тутсі і заявляє, що діє для захисту цієї етнічної групи.

Уперше рух сформувався біля кордонів Руанди в 2012 році. Його ядром стали близько 300 військовослужбовців тутсі, які дезертирували з урядової армії ДР Конго.

Свою боротьбу повстанці пояснювали тим, що конголезька влада не виконувала угоду від 23 березня 2009 року і гнобила тих, хто розмовляв кіньяруандою — офіційною мовою Руанди.

Лідери М23 заявляли, що прагнуть захистити конголезьких тутсі від збройних угруповань хуту, зокрема тих, які складаються з угруповань, що влаштували геноцид у Руанді в 1994 році, а потім втекли в сусідню країну.

Згідно зі звітом ООН від 2012 року, Руанда та Уганда постачали повстанців і навіть посилали їм на допомогу свої армії, щоб допомогти в захопленні міст.

У ДР Конго знаходяться найбільші у світі запаси кобальту, германію і танталу, а також значні поклади вугілля, заліза, міді, цинку, літію, золота, алмазів і нафти.

Нинішнє загострення, ймовірно, є продовженням боротьби за ресурси. За даними експертів ООН, Руанда направила до 4 тис військових і надала значну вогневу міць, включно з ракетами та снайперами, для підтримки повстанців.

За оцінками агентства ООН у справах біженців, лише від початку 2025 року в Північному та Південному Ківу близько 400 тис людей вимушено залишили свої домівки.

Між тим представники США, Великої Британії та Франції засудили дії Руанди та угруповання M23.