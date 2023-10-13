В Антарктиде украинские ученые обнаружили новые виды животных, способных пережить человечество
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Антарктиде украинские ученые обнаружили новые виды животных, способных пережить человечество

тихоход
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В результате совместных исследований отдела биологии и экологии НАНЦ и университета им. Адама Мицкевича в Познани в районе Аргентинских островов-полуострова Киев было обнаружено девять видов тихоходов.

В Антарктиде украинские ученые обнаружили новые виды животных

Из них Bryodelphax olszanowskii sp. nov. и Diphascon puchalskii sp. nov. были в первый раз описаны для науки в этом регионе. Впервые эти виды тихоходов найдены в растительном материале из гнезд доминиканских мартинов.

“Оказывается, в Антарктике есть мишки. Только они крохотные, живут в водной среде и официально называются тихоходы. Но поскольку эти существа визуально напоминают небольших медведей, то их прозвали водными мишками. Тихоходы – очень удивительны. Эти почти незаметные глаза (менее 1 мм) животные являются древними, пережили все природные катаклизмы и, возможно, переживут и человечество”, – отмечается в сообщении.

Тихоходы абсолютно оригинальны и не напоминают никакой другой формы жизни, известной ученым. Могут жить десятки лет без пищи и воды, выжить в горячей воде и даже в космическом пространстве – оставленные учеными в открытом космосе тихоходы не погибали. Также они могут выдержать давление в 6 раз выше, чем в Марианской впадине. Их можно обнаружить практически везде.

В чем их особенность

Секрет феноменальной устойчивости этих существ – способность впадать в криптобиоз. Это состояние, в котором метаболизм практически прекращается. В это время тихоходы удаляют почти всю воду из своего тела. При этом они превращаются в шарик-цисту. В таком состоянии водяной мишка может спать десятки лет.

Тихоходы питаются детритом (растительными остатками). Сколько живут точно неизвестно, потому что трудно понять, когда они умерли. Эти животные – разнополые, но самцы встречаются очень редко. Поэтому ученые полагают, что самки могут размножаться без оплодотворения.

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