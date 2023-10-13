В Антарктиді українські вчені виявили нові види тварин, здатних пережити людство
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

В Антарктиді українські вчені виявили нові види тварин, здатних пережити людство

тихохід

У результаті спільних досліджень відділу біології і екології НАНЦ та університету ім. Адама Міцкевича в Познані в районі Аргентинських островів-півострова Київ було виявлено дев’ять ввидів тихоходів.

В Антарктиді українські вчені виявили нові види тварин

З них Bryodelphax olszanowskii sp. nov. та Diphascon puchalskii sp. nov. були вперше описані для науки в цьому регіоні. Вперше ці види тихоходів знайдені в рослинному матеріалі з гнізд домініканських мартинів.

“Виявляється, в Антарктиці є ведмедики. Тільки вони крихітні, живуть у водному середовищі й офіційно називаються тихоходи. Але оскільки ці істоти візуально нагадують невеличких ведмедів, то їх прозвали водними ведмедиками. Тихоходи – дуже дивовижні. Ці майже непомітні оком (менше 1 мм) тварини є прадавніми, пережили всі природні катаклізми і, можливо, переживуть й людство”, – зазначається у повідомленні.

Тихоходи абсолютно оригінальні та не нагадують жодної іншої форми життя, яка відома науковцям. Можуть жити десятки років без їжі та води, вижити в гарячій воді та навіть космічному просторі – залишені вченими у відкритому космосі тихоходи не гинули. Також вони можуть витримати тиск в 6 разів вищий, ніж в Маріанській западині. Їх можна знайти практично скрізь.

В чому їхня особливість

Секрет феноменальної стійкості цих істот – здатність впадати в “криптобіоз”. Це стан, в якому метаболізм фактично припиняється. В цей час тихоходи видаляють майже всю вод зі свого тіла. При цьому вони перетворюються на кульку-цисту. В такому стані водяний ведмедик може спати десятки років.

Тихоходи харчуються детритом (рослинними рештками). Скільки живуть точно не відомо, бо важко зрозуміти, коли вони вмерли. Ці тварини – різнополі, але самці зустрічаються дуже рідко. Тому вчені вважають, що самки можуть розмножуватися без запліднення.

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