В Антарктиді українські вчені виявили нові види тварин, здатних пережити людство

У результаті спільних досліджень відділу біології і екології НАНЦ та університету ім. Адама Міцкевича в Познані в районі Аргентинських островів-півострова Київ було виявлено дев’ять ввидів тихоходів.
В Антарктиді українські вчені виявили нові види тварин
З них Bryodelphax olszanowskii sp. nov. та Diphascon puchalskii sp. nov. були вперше описані для науки в цьому регіоні. Вперше ці види тихоходів знайдені в рослинному матеріалі з гнізд домініканських мартинів.
Тихоходи абсолютно оригінальні та не нагадують жодної іншої форми життя, яка відома науковцям. Можуть жити десятки років без їжі та води, вижити в гарячій воді та навіть космічному просторі – залишені вченими у відкритому космосі тихоходи не гинули. Також вони можуть витримати тиск в 6 разів вищий, ніж в Маріанській западині. Їх можна знайти практично скрізь.
В чому їхня особливість
Секрет феноменальної стійкості цих істот – здатність впадати в “криптобіоз”. Це стан, в якому метаболізм фактично припиняється. В цей час тихоходи видаляють майже всю вод зі свого тіла. При цьому вони перетворюються на кульку-цисту. В такому стані водяний ведмедик може спати десятки років.
Тихоходи харчуються детритом (рослинними рештками). Скільки живуть точно не відомо, бо важко зрозуміти, коли вони вмерли. Ці тварини – різнополі, але самці зустрічаються дуже рідко. Тому вчені вважають, що самки можуть розмножуватися без запліднення.
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