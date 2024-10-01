В Бельгии планируется построить завод, не использующий ископаемое топливо во время процесса производства пластмассы.

Что известно о планах строительства инновационного завода в Бельгии

Отмечается, что с инициативой строительства такого предприятия выступила инвестиционная группа из Дании AP Moller Holding.

Подчеркивается, что для производства пластмассы предприятие будет использовать экологически чистый метанол, изготовленный из низкоуглеродистого водорода или биоматериалов.

Предприятие будет работать от источников возобновляемой энергии, а не на ископаемом топливе.

Производство пластмассы

Ожидается, что после запуска производства предприятие будет выпускать около 300 тыс. тонн полипропилена и полиэтилена, что составляет около 0,14% текущего мирового рынка этих двух видов пластика.

Стоимость строительства такого завода оценивается в 1,5 млрд. евро.

Что известно об ожиданиях от инновационного предприятия

Представители AP Moller Holding ожидают, что строительство этого предприятия в Антверпене подвигнет развитие промышленности на территории ЕС.

Представители Организации экономического сотрудничества и развития отмечают, что на производство пластмасс приходится около 4% выбросов парниковых газов.

Главный инвестиционный директор AP Moller Holding Ян Нильсен отдает себе отчет, что строительство этого предприятия не решит всех проблем с загрязнением окружающей среды.

Однако он выразил надежду, что это станет первым шагом на пути решения климатических проблем.

Инвестиционная группа создала новую компанию Vioneo по разработке завода. В настоящее время компания работает над принятием окончательного инвестиционного решения в 2025 году, чтобы начать работу в течение 2028 года.