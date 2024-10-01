У Бельгії планується збудувати завод, який не використовуватиме викопне паливо під час процесу виробництва пластмаси.

Що відомо про плани щодо будівництва іноваційного заводу у Бельгії

Зазначається, що з ініціативою щодо будівництва такого підприємства виступила інвестиційна група з Данії AP Moller Holding.

Підкреслюється, що для виробництва пластмаси підприємство використовуватиме екологічно чистий метанол, виготовлений з низьковуглецевого водню чи біоматеріалів.

Підприємство працюватиме від джерел відновлювальної енергії, а не на викопному паливі.

Виробництво пластмаси

Очікується, що після запуску виробництва підприємство випускатиме близько 300 тис тонн поліпропілену та поліетилену, що складає близько 0,14% поточного світового ринку цих двох видів пластику.

Вартість будівництва такого заводу оцінюється у 1,5 млрд євро.

Що відомо про очікування від іноваційного підприємства

Представники AP Moller Holding очікують, що будівництво цього підприємства в Антверпені підштовхне розвиток промисловості на території ЄС.

Представники Організації економічного співробітництва та розвитку зазначають, що на виробництво пластмас у світі припадає близько 4% викидів парникових газів.

Головний інвестиційний директор AP Moller Holding Ян Нільсен усвідомлює, що будівництво цього підприємства не вирішить усіх проблем із забрудненням навколишнього середовища.

Однак він висловив сподівання, що це стане першим кроком на шляху до вирішення кліматичних проблем.

Інвестиційна група створила нову компанію Vioneo для розробки заводу. Наразі компанія працює над прийняттям остаточного інвестиційного рішення у 2025 році, щоб розпочати роботу протягом 2028 року.