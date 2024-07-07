Дослідники зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріха розробили революційний метод, який дозволяє значно зменшити шкідливий вплив фтору на довкілля та здоров'я людей, що містяться в літій-металевих батареях. Ця інновація не має негативного впливу на продуктивність батареї.
Головні тези:
- Розроблений новий метод дозволяє зменшити вміст фтору у літій-металевих батареях, зберігаючи їхню продуктивність.
- Інноваційні акумулятори розроблені для підвищення безпеки та стабільності батарей, що використовуються у смартфонах та інших пристроях.
- Метод електростатичного притягання дозволяє знизити вміст фтору у батареях на 20 разів порівняно з попередніми дослідженнями.
- Інноваційні акумулятори обіцяють зробити батареї безпечнішими в експлуатації та утилізації, сприяючи розвитку сталіших рішень для зберігання енергії.
- Це відкриття є важливим кроком у розвитку екологічних технологій та принципів збереження довкілля.
Науковці створили інноваційні акумулятори
Фтор, який широко використовується в рідких електролітах літій-металевих акумуляторів, відіграє вирішальну роль у стабілізації параметрів батареї та забезпеченні безпеки. Однак він становить значні ризики для здоров'я.
Фторвмісні сполуки в електроліті допомагають формувати захисний шар навколо металевого літію на негативному електроді (аноді) батареї.
Завдання полягало в тому, щоб зменшити вміст фтору без шкоди для стабільності цього захисного шару. Дослідники досягли цього за допомогою електростатичного притягання. Вони підібрали заряджені молекули-носії, які могли транспортувати молекули фтору безпосередньо до анода.
Цей метод дозволяє рідкому електроліту містити лише 0,1% фтору за вагою, що принаймні в 20 разів менше, ніж у попередніх дослідженнях.
Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.
Практичне значення
Однією з ключових переваг цього методу є те, що він не потребує значних змін у виробничих процесах, а лише модифікації формули електроліту. Вчені успішно протестували своє рішення на монетоподібних акумуляторах і зараз готуються до створення прототипів акумуляторів у формі сумки, які зазвичай використовуються у смартфонах.
Ця розробка обіцяє зробити батареї безпечнішими у використанні та утилізації, що є значним кроком на шляху до більш сталих рішень для зберігання енергії.
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