Американські законодавці заборонили Міністерству оборони купувати акумулятори, вироблені найбільшими китайськими виробниками, компаній CATL та BYD.
Пентагону заборонили купувати акумулятори у найбільших китайських компаній
Як зазначається, правило, запроваджене в рамках останнього Закону про асигнування на національну оборону від 22 грудня 2023 року, не дозволить закуповувати акумулятори у компаній Contemporary Amperex Technology Co Ltd, BYD Co та чотирьох інших китайських компаній, починаючи з жовтня 2027 року.
Чотири інші виробники, чиї батареї будуть заборонені:
Envision Energy Ltd;
EVE Energy Co;
Gotion High Tech Co;
Hithium Energy Storage Technology Co.
З 10 найбільших постачальників акумуляторів у світі лише три компанії не є китайськими. Останні дані показують, що CATL і BYD збільшують свої частки на світовому ринку.
Як зазначають в Bloomberg, хоча заборони пентагону стосуються виключно оборонних закупівель, промисловість і законодавці уважно стежать за дотриманням цих правил як за орієнтиром, яким матеріалам, продуктам і компаніям довіряти у власному бізнесі.
Що відомо про проведення нового Рамштайну
Як повідомили в Пентагоні, глава Міноборони США Ллойд Остін 16 січня поговорив телефоном із міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб обговорити останні новини щодо ситуації на місцях і майбутнє засідання Контактної групи з оборони України, яке відбудеться 23 січня.
У Пентагоні зазначили, що воно відбудеться у віртуальному форматі.
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