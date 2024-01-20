Пентагону заборонили купувати акумулятори у найбільших китайських компаній
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Пентагону заборонили купувати акумулятори у найбільших китайських компаній

китай
Джерело:  Bloomberg

Американські законодавці заборонили Міністерству оборони купувати акумулятори, вироблені найбільшими китайськими виробниками, компаній CATL та BYD.

Пентагону заборонили купувати акумулятори у найбільших китайських компаній

Як зазначається, правило, запроваджене в рамках останнього Закону про асигнування на національну оборону від 22 грудня 2023 року, не дозволить закуповувати акумулятори у компаній Contemporary Amperex Technology Co Ltd, BYD Co та чотирьох інших китайських компаній, починаючи з жовтня 2027 року.

Чотири інші виробники, чиї батареї будуть заборонені:

  • Envision Energy Ltd;

  • EVE Energy Co; 

  • Gotion High Tech Co; 

  • Hithium Energy Storage Technology Co.

З 10 найбільших постачальників акумуляторів у світі лише три компанії не є китайськими. Останні дані показують, що CATL і BYD збільшують свої частки на світовому ринку.

Як зазначають в Bloomberg, хоча заборони пентагону стосуються виключно оборонних закупівель, промисловість і законодавці уважно стежать за дотриманням цих правил як за орієнтиром, яким матеріалам, продуктам і компаніям довіряти у власному бізнесі.

Що відомо про проведення нового Рамштайну

Як повідомили в Пентагоні, глава Міноборони США Ллойд Остін 16 січня поговорив телефоном із міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб обговорити останні новини щодо ситуації на місцях і майбутнє засідання Контактної групи з оборони України, яке відбудеться 23 січня.

У Пентагоні зазначили, що воно відбудеться у віртуальному форматі.

Остін повторив, що Сполучені Штати і наша коаліція, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, як і раніше, віддані підтримці України в її боротьбі проти російської агресії. Два лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт, — додали в Міноборони США.

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