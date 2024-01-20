Американские законодатели запретили Министерству обороны покупать аккумуляторы, производимые крупнейшими китайскими производителями, компании CATL и BYD.
Пентагону запретили покупать аккумуляторы у крупнейших китайских компаний
Как отмечается, правило, введенное в рамках последнего Закона об ассигнованиях на национальную оборону от 22 декабря 2023 года, не позволит закупать аккумуляторы у компаний Contemporary Amperex Technology Co Ltd, BYD Co и четырех других китайских компаний, начиная с октября 2027 года.
Четыре других производителя, чьи батареи будут запрещены:
Envision Energy Ltd;
EVE Energy Co;
Gotion High Tech Co;
Hithium Energy Storage Technology Co.
Из 10 крупнейших поставщиков аккумуляторов в мире только три компании не являются китайскими. Последние данные показывают, что CATL и BYD увеличивают свою долю на мировом рынке.
Как отмечают в Bloomberg, хотя запреты на пентагон касаются исключительно оборонных закупок, промышленность и законодатели внимательно следят за соблюдением этих правил как за ориентиром, каким материалам, продуктам и компаниям доверять в собственном бизнесе.
Что известно о проведении нового Рамштайна
Как сообщили в Пентагоне, глава Минобороны США Ллойд Остин 16 января поговорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние новости по ситуации на местах и предстоящее заседание Контактной группы по обороне Украины, которое состоится 23 января.
В Пентагоне отметили, что он состоится в виртуальном формате.
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