Пентагону запретили покупать аккумуляторы у крупнейших китайских компаний
Категория
Мир
Дата публикации

Пентагону запретили покупать аккумуляторы у крупнейших китайских компаний

Китай
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Источник:  Bloomberg

Американские законодатели запретили Министерству обороны покупать аккумуляторы, производимые крупнейшими китайскими производителями, компании CATL и BYD.

Пентагону запретили покупать аккумуляторы у крупнейших китайских компаний

Как отмечается, правило, введенное в рамках последнего Закона об ассигнованиях на национальную оборону от 22 декабря 2023 года, не позволит закупать аккумуляторы у компаний Contemporary Amperex Technology Co Ltd, BYD Co и четырех других китайских компаний, начиная с октября 2027 года.

Четыре других производителя, чьи батареи будут запрещены:

  • Envision Energy Ltd;

  • EVE Energy Co;

  • Gotion High Tech Co;

  • Hithium Energy Storage Technology Co.

Из 10 крупнейших поставщиков аккумуляторов в мире только три компании не являются китайскими. Последние данные показывают, что CATL и BYD увеличивают свою долю на мировом рынке.

Как отмечают в Bloomberg, хотя запреты на пентагон касаются исключительно оборонных закупок, промышленность и законодатели внимательно следят за соблюдением этих правил как за ориентиром, каким материалам, продуктам и компаниям доверять в собственном бизнесе.

Что известно о проведении нового Рамштайна

Как сообщили в Пентагоне, глава Минобороны США Ллойд Остин 16 января поговорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние новости по ситуации на местах и предстоящее заседание Контактной группы по обороне Украины, которое состоится 23 января.

В Пентагоне отметили, что он состоится в виртуальном формате.

Остин повторил, что Соединенные Штаты и наша коалиция, состоящая примерно из 50 союзников и партнеров, по-прежнему привержены поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Два лидера пообещали поддерживать тесный контакт, добавили в Минобороны США.

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