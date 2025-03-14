В Белграде продолжаются масштабные антиправительственные акции протеста.

14 марта в столице Сербии, Белграде, продолжаются масштабные антиправительственные акции протеста. Ожидается прибытие не менее 60-80 тыс. активистов.

В Сербии протестуют против правительства Вучича

Тысячи людей собрались в центре Белграда, держа в руках сербские флаги. Сотни байкеров, припаркованных у здания парламента, завели двигатели в знак поддержки. Автомобили сигналили, проезжая мимо.

Кроме того, активисты, среди которых были студенты из Белграда, разостлали красную дорожку для протестующих вдоль главного бульвара Теразие.

Организаторы ожидают, что эти протесты станут самыми большими за последние десятилетия.

По словам Вучича, власти ожидают, что в столицу прибудут 60-80 тыс. протестующих. Организаторы утверждают, что ожидается гораздо больше. Поделиться

В частности, на фоне протестов появились толпы сторонников Вучича, установивших лагерь возле его офиса в центре города, разместив тракторы для окружения своего места сбора.