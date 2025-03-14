У Белграді тривають масштабні антиурядові акції протесту
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У Белграді тривають масштабні антиурядові акції протесту

Белград
Джерело:  Reuters

14 березня у столиці Сербії, Белграді, тривають масштабні антиурядові акції протесту. Очікується прибуття щонайменше 60-80 тис активістів.

Головні тези:

  • У Белграді тривають масштабні антиурядові акції протесту проти уряду Вучича.
  • Очікується, що на акціях зберуться від 60 до 80 тисяч протестувальників.
  • Протести у Белграді вважають найбільшими за останні десятиліття.

У Сербії протестують проти уряду Вучича

Тисячі людей зібрались у центрі Белграда, тримаючи в руках сербські прапори. Сотні байкерів, припаркованих біля будівлі парламенту, завели двигуни на знак підтримки. Автомобілі сигналили, проїжджаючи повз.

Крім того, активісти, серед яких були студенти з Белграда, розстелили червону доріжку для протестувальників вздовж головного бульвару Теразіє.

Організатори очікують, що ці протести стануть найбільшими за останні десятиліття.

За словами Вучича, влада очікує, що до столиці прибудуть 60-80 тис протестувальників. Організатори стверджують, що очікується значно більше.

Зокрема на тлі протестів з’явилися натовпи прихильників Вучича, які встановили табір біля його офісу в центрі міста, розмістивши трактори для оточення свого місця збору.

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