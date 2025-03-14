14 березня у столиці Сербії, Белграді, тривають масштабні антиурядові акції протесту. Очікується прибуття щонайменше 60-80 тис активістів.
Головні тези:
- У Белграді тривають масштабні антиурядові акції протесту проти уряду Вучича.
- Очікується, що на акціях зберуться від 60 до 80 тисяч протестувальників.
- Протести у Белграді вважають найбільшими за останні десятиліття.
У Сербії протестують проти уряду Вучича
Тисячі людей зібрались у центрі Белграда, тримаючи в руках сербські прапори. Сотні байкерів, припаркованих біля будівлі парламенту, завели двигуни на знак підтримки. Автомобілі сигналили, проїжджаючи повз.
Крім того, активісти, серед яких були студенти з Белграда, розстелили червону доріжку для протестувальників вздовж головного бульвару Теразіє.
Організатори очікують, що ці протести стануть найбільшими за останні десятиліття.
Anti-government protests in Belgrade https://t.co/LwJgw2mLU9— Reuters (@Reuters) March 14, 2025
Зокрема на тлі протестів з’явилися натовпи прихильників Вучича, які встановили табір біля його офісу в центрі міста, розмістивши трактори для оточення свого місця збору.
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