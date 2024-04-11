В Белом доме растет обеспокоенность отказом Конгресса одобрять помощь Украине

Представители Белого дома беспокоят угрозу захвата оккупационной армией РФ значительных украинских территорий в условиях отсутствия помощи Украине со стороны США и на фоне острого дефицита боеприпасов и других вооружений.

На условиях анонимности представители администрации Байдена в комментариях журналистам издания отмечают, что у Белого дома нет альтернативного плана, кроме одобрения Конгрессом 60 млрд долларов дополнительной помощи Украине.

По словам одного из представителей Белого дома, европейские партнеры Украины преодолеют собственные проблемы с задержкой помощи Украине и начать использовать доходы от замороженных активов РФ.

В то же время другой источник отметил, что Европейские страны также должны срочно ответить по просьбе Украины и предоставить стране больше систем противовоздушной обороны Patriot из своих запасов.

Сможет ли Европарламент добиться одобрения передачи Украине ПВО Patriot

Депутаты Европарламента в четверг, 11 апреля, отказались одобрять аудит бюджета Евросовета и Совета ЕС на 2022 год, пытаясь вынудить европейских лидеров одобрить передачу Украине дополнительных систем ПВО Patriot.

Однако по информации журналистов издания Politico, большинство воспринимает решение депутатов Европарламента как слишком театральное, поскольку у ведомства нет полномочий для влияния на Совет ЕС относительно передачи Украине систем ПВО и других вооружений.

Оба института, подчеркивает издание, находятся в длительном бюджетном споре, потому что Совет отказывается участвовать в аудиторских проверках парламента, а Европарламент ни разу с 2009 года не одобрял решения о выполнении бюджета Рады.

Депутат от Ирландии Люк Мин Фланаган заявил, что Раду не волнует голосование.