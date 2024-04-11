Серед представників адміністрації президента США Джо Байдена зростає занепокоєння через відмову Палати представників у Конгресі розглядати запит на надання додаткової допомоги Україні.

У Білому домі зростає занепокоєння відмовою Конгресу схвалювати допомогу Україні

Зазначається, що представників Білого дому непокоїть загроза захоплення окупаційною армією РФ значних українських територій в умовах відсутності допомоги Україні з боку США та на тлі гострого дефіциту боєприпасів та інших озброєнь.

На умовах анонімності представники адміністрації Байдена у коментарях журналістам видання зазначають, що у Білого дому не має альтернативного плану окрім схвалення Конгресом 60 млрд доларів додаткової допомоги Україні.

За словами одного з представників Білого дому, наразі європейські партнери України подолати власні проблеми із затримкою допомоги Україні та почати використовувати прибутки від заморожених активів РФ.

Водночас інше джерело зазначило, що Європейські країни також повинні терміново відповісти на прохання України та надати країні більше систем протиповітряної оборони Patriot зі своїх запасів.

Чи зможе Європарламент домогтись схвалення передачі Україні ППО Patriot

Депутати Європарламенту у четвер, 11 квітня, відмовились схвалювати аудит бюджету Євроради та Ради ЄС на 2022 рік, намагаючись змусити європейських лідерів схвалити передачу Україні додаткових систем ППО Patriot.

Однак за інформацією журналістів видання Politico, більшість сприймає рішення депутатів Європарламенту як занадто театральне, оскільки відомство не має повноважень для впливу на Раду ЄС стосовно передачі Україні систем ППО та інших озброєнь.

Обидві інституції, підкреслює видання, перебувають у тривалій бюджетній суперечці, тому що Рада відмовляється брати участь у аудиторських перевірках парламенту, а Європарламент жодного разу з 2009 року не схвалював рішення про виконання бюджету Ради.

Депутат від Ірландії Люк Мін Фланаган заявив, що Раду не хвилює голосування.