В больнице скончался еще один травмированный от атаки РФ на Одессу

Медики продолжают лечить в медицинских учреждениях Одессы 12 пострадавших от массированного ракетного удара, который город получил 29 декабря.
Медики отпустили на лечение домой 16 пострадавших от ракетного удара
По его словам, всего в результате российских обстрелов пострадали 32 человека, четыре из них — погибли.
17:42 Стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший от вчерашней атаки на город. По информации Одесского городского совета, врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь 77-летнего мужчины, однако ее организм не выдержал. Таким образом, количество погибших в результате вражеской атаки 29 декабря увеличилось до пяти.
Среди пострадавших, которые еще остаются в больнице, — двое детей шести и восьми лет, их жизни ничто не угрожает.
Двое раненых пока находятся в тяжелом состоянии. По утверждению Олега Кипера, они получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
Среди выписанных на амбулаторное лечение — беременная женщина.
Что известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Одесской области
Заместитель руководителя Одесской ОВ отметил, что массированный ракетный удар оккупационной российской армии по региону начался уже утром.
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