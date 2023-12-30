В больнице скончался еще один травмированный от атаки РФ на Одессу

Медики отпустили на лечение домой 16 пострадавших от ракетного удара

По его словам, всего в результате российских обстрелов пострадали 32 человека, четыре из них — погибли.

17:42 Стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший от вчерашней атаки на город. По информации Одесского городского совета, врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь 77-летнего мужчины, однако ее организм не выдержал. Таким образом, количество погибших в результате вражеской атаки 29 декабря увеличилось до пяти.

Среди пострадавших, которые еще остаются в больнице, — двое детей шести и восьми лет, их жизни ничто не угрожает.

Двое раненых пока находятся в тяжелом состоянии. По утверждению Олега Кипера, они получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Среди выписанных на амбулаторное лечение — беременная женщина.

Что известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Одесской области

К сожалению, в течение почти суток непрерывно не только Одесщина, но и вся Украина испытывает массированные ракетно-дроновые атаки нашего врага. Сегодня ночью обилием беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" Одесская область была атакована российскими войсками. Благодаря силам Противовоздушной обороны все цели были обезврежены, но, к сожалению, обезвреженные обломки воздушных целей попали в объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилой 16-ти этажный дом, где обломки "Шахеда" попали в помещение частной квартиры. К счастью в этой квартире не было ни одного человека и к счастью никто не пострадал, - отметил Харлов. Поделиться

Заместитель руководителя Одесской ОВ отметил, что массированный ракетный удар оккупационной российской армии по региону начался уже утром.