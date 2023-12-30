В больнице скончался еще один травмированный от атаки РФ на Одессу
Категория
Украина
Дата публикации

В больнице скончался еще один травмированный от атаки РФ на Одессу

Олег Кипер / Одесская ОВА
обстрел
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Медики продолжают лечить в медицинских учреждениях Одессы 12 пострадавших от массированного ракетного удара, который город получил 29 декабря.

Медики отпустили на лечение домой 16 пострадавших от ракетного удара

По его словам, всего в результате российских обстрелов пострадали 32 человека, четыре из них — погибли.

17:42 Стало известно, что в больнице скончался еще один пострадавший от вчерашней атаки на город. По информации Одесского городского совета, врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь 77-летнего мужчины, однако ее организм не выдержал. Таким образом, количество погибших в результате вражеской атаки 29 декабря увеличилось до пяти.

Среди пострадавших, которые еще остаются в больнице, — двое детей шести и восьми лет, их жизни ничто не угрожает.

Двое раненых пока находятся в тяжелом состоянии. По утверждению Олега Кипера, они получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Среди выписанных на амбулаторное лечение — беременная женщина.

Что известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Одесской области

К сожалению, в течение почти суток непрерывно не только Одесщина, но и вся Украина испытывает массированные ракетно-дроновые атаки нашего врага. Сегодня ночью обилием беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" Одесская область была атакована российскими войсками. Благодаря силам Противовоздушной обороны все цели были обезврежены, но, к сожалению, обезвреженные обломки воздушных целей попали в объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилой 16-ти этажный дом, где обломки "Шахеда" попали в помещение частной квартиры. К счастью в этой квартире не было ни одного человека и к счастью никто не пострадал, - отметил Харлов.

Заместитель руководителя Одесской ОВ отметил, что массированный ракетный удар оккупационной российской армии по региону начался уже утром.

Силы противовоздушной обороны справляются как обычно, сбивают эти воздушные цели. Но следует констатировать тот факт, что обломки сбитых воздушных целей падают на территории Одесщины. Уже есть оперативная информация о повреждении объектов гражданской инфраструктуры, жилой застройки. Постоянно получаем обновленную информацию. К сожалению, я вынужден констатировать тот факт, что на сегодняшний день на Одесщине в результате утренней атаки Российской Федерации уже пострадали 10 человек, среди которых двое детей шести и восьми лет, - сообщил Харлов.

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