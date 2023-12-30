У лікарні помер ще один травмований від атаки РФ на Одесу

Медики продовжують лікувати в медичних закладах Одеси 12 постраждали від масованого ракетного удару, якого місто зазнало 29 грудня.
Медики відпустили на лікування додому 16 постраждалих від ракетного удару
За його словами, усього внаслідок російського обстрілу постраждали 32 людини, чотири з них — загинули.
17:42 Стало відомо, що у лікарні помер ще один постраждалий від вчорашньої атаки на місто. За інформацією Одеської міської ради, лікарі робили все можливе, аби врятувати життя 77-річного чоловіка, проте його організм не витримав. Таким чином, кількість загиблих людей внаслідок ворожої атаки 29 грудня збільшилася до п'яти.
Серед тих постраждалих, які ще залишаються в лікарні, — двоє дітей шести та восьми років, їхньому життю ніщо не загрожує.
Двоє поранених поки у важкому стані. За твердженням Олега Кіпера, вони отримують всю необхідну медичну допомогу у повному обсязі.
Натомість серед виписаних на амбулаторне лікування — вагітна жінка.
Що відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Одеській області
Заступник керівника Одеської ОВА зазначив, що масований ракетний удар окупаційної російської армії по регіону розпочався вже зранку.
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