У лікарні помер ще один травмований від атаки РФ на Одесу

Медики відпустили на лікування додому 16 постраждалих від ракетного удару

За його словами, усього внаслідок російського обстрілу постраждали 32 людини, чотири з них — загинули.

17:42 Стало відомо, що у лікарні помер ще один постраждалий від вчорашньої атаки на місто. За інформацією Одеської міської ради, лікарі робили все можливе, аби врятувати життя 77-річного чоловіка, проте його організм не витримав. Таким чином, кількість загиблих людей внаслідок ворожої атаки 29 грудня збільшилася до п'яти.

Серед тих постраждалих, які ще залишаються в лікарні, — двоє дітей шести та восьми років, їхньому життю ніщо не загрожує.

Двоє поранених поки у важкому стані. За твердженням Олега Кіпера, вони отримують всю необхідну медичну допомогу у повному обсязі.

Натомість серед виписаних на амбулаторне лікування — вагітна жінка.

Що відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Одеській області

На жаль на протязі майже доби безперервно не лише Одещина, а і вся Україна відчуває масовані ракетно-дронові атаки нашого ворога. Сьогодні вночі великою кількістю безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" Одеська область була атакована російськими військами. Завдячуючи силам Протиповітряної оборони всі цілі були знешкоджені, але, нажаль, уламки повітряних цілей, які були знешкоджені, потрапили в об'єкти цивільної інфраструктури, серед яких житловий 16-и поверховий будинок, де уламки "Шахеду" потрапили до приміщення приватної квартири. На щастя в цій квартирі не було жодної особи і на щастя ніхто не постраждав, - зазначив Харлов. Поширити

Заступник керівника Одеської ОВА зазначив, що масований ракетний удар окупаційної російської армії по регіону розпочався вже зранку.