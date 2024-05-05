В Бразилии семья украинцев за 40 лет создала более 120 тыс писанок

Супруги Жорже и Яры Сератюков за почти 40 лет работы создали более 120 тысяч писанок.

Украинские писанки в Бразилии

О традициях писанок в Бразилии рассказала супруга посла Украины в Бразилии Светлана Мельник.

Она написала о визите в мастерскую супругов Жорже и Яру Сератюков, где уже более 4 десятилетий создаются писанки.

Их работы известны далеко за пределами Бразилии и хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.

Жорж и Яра Сератюк (справа), (фото: Светлана Мельник)

По словам Светланы Мельник, Яра Сератюк считается уникальной в мире писанкаркой с филигранной техникой росписи перепелиных яиц, а ее муж — автор многих собственных новаторских техник и стиля.

За почти 40 лет работы они создали более 120 тысяч писанок. Когда Украина обрела независимость, супруги Сератюки были среди первых, кто приехал возрождать традицию писанкарства на Родину. Поделиться

Бронзовая скульптура писанки Жоржа и Яры Сератюков в городе Иваи, Бразилия (фото: Светлана Мельник)

По словам Мельник, поворотным моментом в летописи писанок в Бразилии считается 1957 год. Тогда была создана первая светская школа росписи писанок по инициативе украинских женщин Бразилии, которые имели свою организацию при Хлеборобско-Образовательном Союзе в Куритибе.

Ее вдохновительницей стала пионерка писанкарского дела — Мария Кириллович Волошин. Ежегодно количество учащихся увеличивалось в разы.

Сегодня на территории Мемориала украинской иммиграции в столице штата Парана — Куритибе — красуется огромная бронзовая скульптура писанки — это работа Жорже и Яри Сератюков, в 2011 г. подобное произведение появилось в городе Иваи. Оно, вместе с Прудентополисом, является одним из важнейших центров украинства в Бразилии.

Скульптура писанки Жоржа и Яри Сератюков на территории Мемориала украинской миграции в парке Тингуй в Куритибе, штат Парана (фото: Светлана Мельник)

На сегодняшний день все музеи и мемориалы, посвященные украинской миграции, имеют уникальные коллекции писанок из разных эпох миграции.