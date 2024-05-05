В Бразилии семья украинцев за 40 лет создала более 120 тыс писанок

Супруги Жорже и Яры Сератюков за почти 40 лет работы создали более 120 тысяч писанок.
Украинские писанки в Бразилии
О традициях писанок в Бразилии рассказала супруга посла Украины в Бразилии Светлана Мельник.
Она написала о визите в мастерскую супругов Жорже и Яру Сератюков, где уже более 4 десятилетий создаются писанки.
Их работы известны далеко за пределами Бразилии и хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.
По словам Светланы Мельник, Яра Сератюк считается уникальной в мире писанкаркой с филигранной техникой росписи перепелиных яиц, а ее муж — автор многих собственных новаторских техник и стиля.
По словам Мельник, поворотным моментом в летописи писанок в Бразилии считается 1957 год. Тогда была создана первая светская школа росписи писанок по инициативе украинских женщин Бразилии, которые имели свою организацию при Хлеборобско-Образовательном Союзе в Куритибе.
Ее вдохновительницей стала пионерка писанкарского дела — Мария Кириллович Волошин. Ежегодно количество учащихся увеличивалось в разы.
Сегодня на территории Мемориала украинской иммиграции в столице штата Парана — Куритибе — красуется огромная бронзовая скульптура писанки — это работа Жорже и Яри Сератюков, в 2011 г. подобное произведение появилось в городе Иваи. Оно, вместе с Прудентополисом, является одним из важнейших центров украинства в Бразилии.
На сегодняшний день все музеи и мемориалы, посвященные украинской миграции, имеют уникальные коллекции писанок из разных эпох миграции.
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