У Бразилії родина українців за 40 років створила понад 120 тис писанок — фото

Подружжя Жорже та Яри Сератюків за майже 40 років роботи створили більше як 120 тисяч писанок.

Українські писанки в Бразилії

Про традиції писанкарства у Бразилії розповіла дружина посла України в Бразилії Світлана Мельник.

Вона написала про візит до майстерні подружжя Жорже та Яри Сератюків, де вже більше 4 десятиліть створюються писанки.

Їхні роботи відомі далеко за межами Бразилії і зберігаються у музеях і приватних колекціях по всьому світу.

Жорже та Яра Сератюк (справа), (фото: Світлана Мельник)

За словами Світлани Мельник, Яра Сератюк вважається унікальною у світі писанкаркою із філігранною технікою розпису перепелиних яєць, а її чоловік - автор багатьох власних новаторських технік та стилю.

За майже 40 років праці вони створили більше як 120 тисяч писанок. Коли Україна здобула незалежність, подружжя Сератюків було серед перших, хто приїхав відроджувати традицію писанкарства на Батьківщину. Поширити

Бронзова скульптура писанки Жоржа та Яри Сератюків у місті Іваї, Бразилія (фото: Світлана Мельник)

За словами Мельник, поворотним моментом у літописі писанкарства у Бразилії вважається 1957 рік. Тоді була створена перша світська школа розпису писанок за ініціативою українських жінок Бразилії, які мали свою організацію при Хліборобсько-Освітньому Союзі у Куритибі.

Її натхненницею стала піонерка писанкарської справи – Марія Кирилович Вoлошин. Щороку кількість учнів збільшувалась у рази.

Сьогодні на території Меморіалу української імміграції у столиці штату Парана - Куритибі - красується величезна бронзова скульптура писанки – це робота Жорже та Яри Сератюків, у 2011 р. подібний витвір з’явився у місті Іваї. Воно, разом з Прудентополісом, є одним із найважливіших осередків українства у Бразилії.

Скульптура писанки Жоржа та Яри Сератюків на території Меморіалу української міграції у парку Тінґуй у м. Куритибі, штат Парана (фото: Світлана Мельник)

На сьогодні всі музеї і меморіали, присвячені українській міграції, мають унікальні колекції писанок із різних епох міграції.