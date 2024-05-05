У Бразилії родина українців за 40 років створила понад 120 тис писанок — фото

Подружжя Жорже та Яри Сератюків за майже 40 років роботи створили більше як 120 тисяч писанок.
Українські писанки в Бразилії
Про традиції писанкарства у Бразилії розповіла дружина посла України в Бразилії Світлана Мельник.
Вона написала про візит до майстерні подружжя Жорже та Яри Сератюків, де вже більше 4 десятиліть створюються писанки.
Їхні роботи відомі далеко за межами Бразилії і зберігаються у музеях і приватних колекціях по всьому світу.
За словами Світлани Мельник, Яра Сератюк вважається унікальною у світі писанкаркою із філігранною технікою розпису перепелиних яєць, а її чоловік - автор багатьох власних новаторських технік та стилю.
За словами Мельник, поворотним моментом у літописі писанкарства у Бразилії вважається 1957 рік. Тоді була створена перша світська школа розпису писанок за ініціативою українських жінок Бразилії, які мали свою організацію при Хліборобсько-Освітньому Союзі у Куритибі.
Її натхненницею стала піонерка писанкарської справи – Марія Кирилович Вoлошин. Щороку кількість учнів збільшувалась у рази.
Сьогодні на території Меморіалу української імміграції у столиці штату Парана - Куритибі - красується величезна бронзова скульптура писанки – це робота Жорже та Яри Сератюків, у 2011 р. подібний витвір з’явився у місті Іваї. Воно, разом з Прудентополісом, є одним із найважливіших осередків українства у Бразилії.
На сьогодні всі музеї і меморіали, присвячені українській міграції, мають унікальні колекції писанок із різних епох міграції.
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