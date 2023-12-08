В британской разведке заявили о неспособности армии РФ успешно действовать в районе острова Змеиный
Категория
Украина
Дата публикации

В британской разведке заявили о неспособности армии РФ успешно действовать в районе острова Змеиный

Остров Змеиный
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Источник:  online.ua

По информации разведки Минобороны Великобритании, преступная армия РФ лишилась возможности свободно действовать в Черном море в районе острова Змеиный.

Что известно о потере армией контроля над районом у острова Змеиный

В британской разведке отмечают, что, скорее всего, 5 декабря 2023 года истребитель оккупационной российской армии Су-24М был поражен ракетой украинских ПВО в северо-западной части Черного моря вблизи острова Змеиный.

В Минобороны Британии подчеркивают, что с лета этого года преступная российская авиация выполняет опасные ударные миссии с экипажем у острова.

Таким образом, отмечают британские разведчики, армия РФ стремится продемонстрировать, что может свободно действовать в Черном море.

Вероятно, что экипаж из двух человек был потерян: местонахождение и операционные условия сделали бы успешную российскую поисково-спасательную миссию чрезвычайно сложной. Обе стороны до сих пор несут регулярные потери боевой авиации. В целом противовоздушная оборона продолжает серьезно ограничивать эффективность операций тактической авиации, - отмечается в своде британской разведки.

Что известно об успешных атаках ВСУ по кораблям Черноморского флота

По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, поврежденный украинскими военными в ноябре этого года российский корабль "Аскольд" предположительно отправят на ремонт.

Плетенчук отметил, что враг сейчас занимается вопросом выживания своего флота.

Российские оккупанты уже потеряли 15 единиц уничтоженными и 12 поврежденными. Даже учитывая их общее количество в Черном море, это достаточно серьезный показатель, - отмечает спикер ВМС ВСУ.

Он также отметил, что после запуска Украиной собственного зернового коридора по Черному морю удалось вывезти на экспорт 7,5 миллиона тонн зерна.

И речь идет о более чем 200 судов, которые им воспользовались. Поэтому, конечно, РФ по этому поводу нервничает, им это очень не нравится, потому что у них, во-первых, забрали инструмент влияния, а, во-вторых, конечно это такое геополитическое унижение, к которому они не привыкли, - подчеркнул Плетенчук.

Он отметил, что в настоящее время российские оккупанты проводят полное переосмысление вещей. Преступники армии РФ передислоцировали, рассредоточили.

То есть, они пытаются сохранить свой флот. Они периодически дислоцируются уже не только в Новороссийске, но и в Туапсе. И всерьез рассматривают возможность дислокации своих кораблей в оккупированной части Грузии – Абхазии", - сказал Плетенчук. При этом рассказал, что в Новороссийске сейчас базируются два новых корабля класса "Каракурт", один из них побывавший на заводе "Залив" в Керчи, а второй – несколько дней назад зашел Волгой в Азово-Черноморский регион из Казани из города Зеленодольск, где их строят: "В общей сложности они планировали 5 единиц в составе Черноморского флота и один из них они опрокинули в акваторию и сейчас в Новороссийске находится малый ракетный корабль "Туча" , – объясняет Плетенчук.

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