В британской разведке заявили о неспособности армии РФ успешно действовать в районе острова Змеиный

По информации разведки Минобороны Великобритании, преступная армия РФ лишилась возможности свободно действовать в Черном море в районе острова Змеиный.
Что известно о потере армией контроля над районом у острова Змеиный
В британской разведке отмечают, что, скорее всего, 5 декабря 2023 года истребитель оккупационной российской армии Су-24М был поражен ракетой украинских ПВО в северо-западной части Черного моря вблизи острова Змеиный.
В Минобороны Британии подчеркивают, что с лета этого года преступная российская авиация выполняет опасные ударные миссии с экипажем у острова.
Таким образом, отмечают британские разведчики, армия РФ стремится продемонстрировать, что может свободно действовать в Черном море.
Что известно об успешных атаках ВСУ по кораблям Черноморского флота
По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, поврежденный украинскими военными в ноябре этого года российский корабль "Аскольд" предположительно отправят на ремонт.
Плетенчук отметил, что враг сейчас занимается вопросом выживания своего флота.
Он также отметил, что после запуска Украиной собственного зернового коридора по Черному морю удалось вывезти на экспорт 7,5 миллиона тонн зерна.
Он отметил, что в настоящее время российские оккупанты проводят полное переосмысление вещей. Преступники армии РФ передислоцировали, рассредоточили.