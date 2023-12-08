У британській розвідці заявили про нездатність армії РФ успішно діяти в районі острова Зміїний

За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, злочинна армія РФ втратила можливість вільно діяти у Чорному морі в районі острова Зміїний.
Що відомо про втрату армією контролю над районом біля острова Зміїний
У британській розвідці зазначають, що скоріш за все 5 грудня 2023 року винищувач окупаційної російської армії Су-24М був уражений ракетою українських ППО у північно-західній частині Чорного моря поблизу острова Зміїний.
В Міноборони Британії підкреслюють, що з літа цього року злочинна російська авіація виконує небезпечні ударні місії з екіпажем біля острова.
Таким чином, як зазначають британські розвідники, армія РФ прагне продемонструвати, що може вільно діяти у Чорному морі.
Що відомо про успішні атаки ЗСУ по кораблях Чорноморського флоту
За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, пошкоджений українськими військовими у листопаді цього року російський корабель "Аскольд" ймовірно відправлять на ремонт.
Плетенчук зазначив, що ворог зараз опікується питанням виживання свого флоту.
Він також зазначив, що після запуску Україною власного зернового коридору Чорним морем вдалось вивезти на експорт 7,5 мільйон тонн зерна.
Він зазначив, що наразі російські окупанти проводять повне переосмислення речей. Злочинці армії РФ передислокували, розосередили.