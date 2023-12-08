У британській розвідці заявили про нездатність армії РФ успішно діяти в районі острова Зміїний
Категорія
Україна
Дата публікації

У британській розвідці заявили про нездатність армії РФ успішно діяти в районі острова Зміїний

Острів Зміїний
Джерело:  online.ua

За інформацією розвідки Міноборони Великої Британії, злочинна армія РФ втратила можливість вільно діяти у Чорному морі в районі острова Зміїний. 

Що відомо про втрату армією контролю над районом біля острова Зміїний

У британській розвідці зазначають, що скоріш за все 5 грудня 2023 року винищувач окупаційної російської армії Су-24М був уражений ракетою українських ППО у північно-західній частині Чорного моря поблизу острова Зміїний.

В Міноборони Британії підкреслюють, що з літа цього року злочинна російська авіація виконує небезпечні ударні місії з екіпажем біля острова.

Таким чином, як зазначають британські розвідники, армія РФ прагне продемонструвати, що може вільно діяти у Чорному морі.

Імовірно, що екіпаж із двох осіб було втрачено: місцеперебування і операційні умови зробили б успішну російську пошуково-рятувальну місію надзвичайно складною. Обидві сторони досі зазнають регулярних втрат бойової авіації. Загалом, протиповітряна оборона продовжує серйозно обмежувати ефективність операцій тактичної авіації, - зазначається у зведенні британської розвідки.

Що відомо про успішні атаки ЗСУ по кораблях Чорноморського флоту

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, пошкоджений українськими військовими у листопаді цього року російський корабель "Аскольд" ймовірно відправлять на ремонт.

Плетенчук зазначив, що ворог зараз опікується питанням виживання свого флоту.

Російські окупанти вже втратили 15 одиниць знищиненими і 12 пошкодженими. Навіть враховуючи їх загальну кількість в Чорному морі це досить серйозний показник, - зазначає речник ВМС ЗСУ.

Він також зазначив, що після запуску Україною власного зернового коридору Чорним морем вдалось вивезти на експорт 7,5 мільйон тонн зерна.

І мова йде про більше ніж 200 суден, які ним скористалися. Тому звісно РФ з цього приводу нервує, їм це дуже не подобається, бо в них, по перше, забрали інструмент впливу, а, по друге, звісно це таке геополітичне приниження, до якого вони не звикли, - підкреслив Плетенчук.

Він зазначив, що наразі російські окупанти проводять повне переосмислення речей. Злочинці армії РФ передислокували, розосередили.

Тобто вони намагаються зберегти свій флот. Вони періодично дислокуються вже не тільки в Новоросійську, а в Туапсе. І всерйоз розглядають можливість дислокації свої кораблів в окупованій частині Грузії – Абхазії", - сказав Плетенчук. При цьому розповів, що в Новоросійську зараз базуються два нових кораблі класу "Каракурт", один з них побуваний на заводі "Залив" в Керчі, а другий – кілька днів тому зайшов Волгою в Азово- Чорноморський регіон  з Казані з міста Зеленодольск, де їх будують. "Загалом вони планували 5 одиниць в складі Чорноморського флоту і один з них вони перекули в акваторію і зараз в Новоросійську перебуває малий ракетний корабель "Туча", - пояснює Плетенчук.

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