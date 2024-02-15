В части Беларуси объявили режим контртеррористической операции

В Лельчицком районе Гомельской области Беларуси, граничащем с Украиной, был введен режим контртеррористической операции.

Что известно о режиме контртеррористической операции в части Беларуси

Белорусские СМИ со ссылкой на управление КГБ заявили, что в Лельчицком районе Гомельской области был введен режим контртеррористической операции. Район находится у границы с Украиной, с ним граничит Житомирская и Ровенская области.

Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур, пишет Белта. Поделиться

Добавим, что ни белорусские СМИ, ни КГБ не сообщают о причинах введения режима контртеррористической операции.

Участие Беларуси в войне против Украины

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Беларусь предоставила свою территорию российским войскам для нападения на Украину.

Беларусь также предоставила РФ доступ к своим военным авиабазам для российских военных самолетов для запуска самолетов и своих военных установок для обстрела артиллерией и ракетами со своей территории.

СМИ сообщали, что Белоруссия также лечила российских солдат.

25 марта 2023 Владимир Путин заявил, что договорился с Александром Лукашенко о размещении и хранении на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия.

По данным проекта Белорусский Гаюн с территории Беларуси по Украине было выпущено минимум 721 ракету.