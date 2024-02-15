В части Беларуси объявили режим контртеррористической операции

В Лельчицком районе Гомельской области Беларуси, граничащем с Украиной, был введен режим контртеррористической операции.
Что известно о режиме контртеррористической операции в части Беларуси
Белорусские СМИ со ссылкой на управление КГБ заявили, что в Лельчицком районе Гомельской области был введен режим контртеррористической операции. Район находится у границы с Украиной, с ним граничит Житомирская и Ровенская области.
Добавим, что ни белорусские СМИ, ни КГБ не сообщают о причинах введения режима контртеррористической операции.
Участие Беларуси в войне против Украины
В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Беларусь предоставила свою территорию российским войскам для нападения на Украину.
Беларусь также предоставила РФ доступ к своим военным авиабазам для российских военных самолетов для запуска самолетов и своих военных установок для обстрела артиллерией и ракетами со своей территории.
СМИ сообщали, что Белоруссия также лечила российских солдат.
25 марта 2023 Владимир Путин заявил, что договорился с Александром Лукашенко о размещении и хранении на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия.
По данным проекта Белорусский Гаюн с территории Беларуси по Украине было выпущено минимум 721 ракету.
Также Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются с 29 апреля 2022 года. Потому украинские военные продолжают усиливать охрану на границе.
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