У частині Білорусі оголосили режим контртерористичної операції

У Лельчицькому районі Гомельської області Білорусі, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.
Що відомо про режим контртерористичної операції у частині Білорусі
Білоруські ЗМІ з посиланням на управління КДБ заявили, що у Лельчицькому районі Гомельської області ввели режим контртерористичної операції. Район знаходиться біля кордону з Україною, з ним межує Житомирська та Рівненська області.
Додамо, що ні білоруські ЗМІ, ні КДБ не повідомляють про причини введення режиму контртерористичної операції.
Участь Білорусі у війні проти України
На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Білорусь надала свою територію російським військам для нападу на Україну.
Білорусь також надала РФ доступ до своїх військових авіабаз для російських військових літаків для запуску літаків і своїх військових установок для обстрілу артилерією та ракетами зі своєї території.
ЗМІ повідомляли, що Білорусь також лікувала російських солдатів.
25 березня 2023 року Володимир Путін заявив, що домовився з Олександром Лукашенком про розміщення та зберігання на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї.
За даними проєкту Беларускі Гаюн з території Білорусі по Україні було випущено мінімум 721 ракету.
Також Білорусь організувала так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року. Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні.
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