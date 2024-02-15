У частині Білорусі оголосили режим контртерористичної операції
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У частині Білорусі оголосили режим контртерористичної операції

Армія
Джерело:  БЕЛТА

У Лельчицькому районі Гомельської області Білорусі, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.

Що відомо про режим контртерористичної операції у частині Білорусі

Білоруські ЗМІ з посиланням на управління КДБ заявили, що у Лельчицькому районі Гомельської області ввели режим контртерористичної операції. Район знаходиться біля кордону з Україною, з ним межує Житомирська та Рівненська області.

Населення району просять зберігати спокій і підкорятися вимогам співробітників силових структур, — пише Белта.

Додамо, що ні білоруські ЗМІ, ні КДБ не повідомляють про причини введення режиму контртерористичної операції.

Участь Білорусі у війні проти України

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Білорусь надала свою територію російським військам для нападу на Україну.

Білорусь також надала РФ доступ до своїх військових авіабаз для російських військових літаків для запуску літаків і своїх військових установок для обстрілу артилерією та ракетами зі своєї території.

ЗМІ повідомляли, що Білорусь також лікувала російських солдатів.

25 березня 2023 року Володимир Путін заявив, що домовився з Олександром Лукашенком про розміщення та зберігання на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї.

За даними проєкту Беларускі Гаюн з території Білорусі по Україні було випущено мінімум 721 ракету.

Також Білорусь організувала так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року. Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні.

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