У частині Білорусі оголосили режим контртерористичної операції

У Лельчицькому районі Гомельської області Білорусі, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.

Що відомо про режим контртерористичної операції у частині Білорусі

Білоруські ЗМІ з посиланням на управління КДБ заявили, що у Лельчицькому районі Гомельської області ввели режим контртерористичної операції. Район знаходиться біля кордону з Україною, з ним межує Житомирська та Рівненська області.

Населення району просять зберігати спокій і підкорятися вимогам співробітників силових структур, — пише Белта. Поширити

Додамо, що ні білоруські ЗМІ, ні КДБ не повідомляють про причини введення режиму контртерористичної операції.

Участь Білорусі у війні проти України

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Білорусь надала свою територію російським військам для нападу на Україну.

Білорусь також надала РФ доступ до своїх військових авіабаз для російських військових літаків для запуску літаків і своїх військових установок для обстрілу артилерією та ракетами зі своєї території.

ЗМІ повідомляли, що Білорусь також лікувала російських солдатів.

25 березня 2023 року Володимир Путін заявив, що домовився з Олександром Лукашенком про розміщення та зберігання на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї.

За даними проєкту Беларускі Гаюн з території Білорусі по Україні було випущено мінімум 721 ракету.