В Черновцах создадут первую в Украине братскую могилу бойцов ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

В Черновцах создадут первую в Украине братскую могилу бойцов ВСУ

Могила
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Источник:  online.ua

В Черновцах обустроят первую в Украине братскую могилу, где похоронят 16 украинских военнослужащих. Они погибли в результате взрыва российской авиабомбы в Киевской области 11 марта 2022 года.

Совместное захоронение военных ВСУ в Черновцах

О совместном захоронении сообщили Черновицкий городской совет и адвокат погибших военных Галина Янко.

Похороны пройдут 2 мая на кладбище "Садгора" в Черновцах, поскольку многие военные были именно оттуда.

Адвокат Галина Янко рассказала, что в результате взрыва авиабомбы 11 марта 2022 года в Людвиновке на Киевщине погибли 19 военных 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».

Посредством правоохранительных учреждений Украины и экспертов из Гааги удалось идентифицировать 16 из них.

Нам помогали все правоохранители прокуратуры, полиции, СБУ, судмедэксперты, эксперты из Гааги, мэрия Черновцов. Всех, кого я перечислила, никогда в своей практике не имели такого опыта, чтобы процессуально захоронить останки 19 военных совместно, — написала адвокат.

В горсовете сообщили, что каждый может принять участие в чествовании павших. Для этого можно принести расписанную писанку с прикрепленной лентой, чтобы иметь возможность повесить ее на ветку символического писаночного дерева.

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