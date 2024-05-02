В Черновцах создадут первую в Украине братскую могилу бойцов ВСУ

В Черновцах обустроят первую в Украине братскую могилу, где похоронят 16 украинских военнослужащих. Они погибли в результате взрыва российской авиабомбы в Киевской области 11 марта 2022 года.
Совместное захоронение военных ВСУ в Черновцах
О совместном захоронении сообщили Черновицкий городской совет и адвокат погибших военных Галина Янко.
Похороны пройдут 2 мая на кладбище "Садгора" в Черновцах, поскольку многие военные были именно оттуда.
Адвокат Галина Янко рассказала, что в результате взрыва авиабомбы 11 марта 2022 года в Людвиновке на Киевщине погибли 19 военных 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс».
Посредством правоохранительных учреждений Украины и экспертов из Гааги удалось идентифицировать 16 из них.
В горсовете сообщили, что каждый может принять участие в чествовании павших. Для этого можно принести расписанную писанку с прикрепленной лентой, чтобы иметь возможность повесить ее на ветку символического писаночного дерева.
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