У Чернівцях створять першу в Україні братську могилу бійців ЗСУ

У Чернівцях облаштують першу в Україні братську могилу, де поховають 16 українських військовослужбовців. Вони загинули внаслідок вибуху російської авіабомби на Київщині 11 березня 2022 року.
Спільне поховання військових ЗСУ у Чернівцях
Про спільне поховання повідомили Чернівецька міська рада та адвокатка загиблих військових Галина Янко.
Поховання відбудеться 2 травня на кладовищі "Садгора" у Чернівцях, оскільки багато військових були саме звідти.
Адвокатка Галина Янко розповіла, що внаслідок вибуху авіабомби 11 березня 2022 року у Людвинівці на Київщині загинули 19 військових 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».
За допомогою правоохоронних установ України та експертів з Гааги вдалося ідентифікувати 16 з них.
У міськраді повідомили, що кожен може долучитися до вшанування полеглих. Для цього можна принести розписану писанку з прикріпленою стрічкою, щоб мати можливість почепити її на гілку символічного писанкового дерева.
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