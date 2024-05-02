У Чернівцях створять першу в Україні братську могилу бійців ЗСУ

У Чернівцях облаштують першу в Україні братську могилу, де поховають 16 українських військовослужбовців. Вони загинули внаслідок вибуху російської авіабомби на Київщині 11 березня 2022 року.

Спільне поховання військових ЗСУ у Чернівцях

Про спільне поховання повідомили Чернівецька міська рада та адвокатка загиблих військових Галина Янко.

Поховання відбудеться 2 травня на кладовищі "Садгора" у Чернівцях, оскільки багато військових були саме звідти.

Адвокатка Галина Янко розповіла, що внаслідок вибуху авіабомби 11 березня 2022 року у Людвинівці на Київщині загинули 19 військових 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

За допомогою правоохоронних установ України та експертів з Гааги вдалося ідентифікувати 16 з них.

Нам допомагали усі правоохоронці прокуратури, поліції, СБУ, судмедексперти, експерти з Гааги, мерія Чернівців. Всіх кого я перелічила ніколи в своїй практиці не мали такого досвіду, щоб процесуально захоронити останки 19 військових спільно, — написала адвокатка. Поширити

У міськраді повідомили, що кожен може долучитися до вшанування полеглих. Для цього можна принести розписану писанку з прикріпленою стрічкою, щоб мати можливість почепити її на гілку символічного писанкового дерева.