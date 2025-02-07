В Черновицком ТЦК умер 32-летний мужчина

В Черновицкой области полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины, которая произошла 7 февраля в областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Главные тезисы
- Ранее мужчина находился в розыске за уклонение от мобилизации.
- Во время прохождения военно-врачебной комиссии у него резко ухудшилось самочувствие, он потерял сознание и умер.
- Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, а следственные действия продолжаются для выявления всех обстоятельств трагедии.
Что произошло в Черновицком ТЦК
Как сообщает пресс-служба местной полиции, 7 февраля во время отработки территории обслуживания правоохранители обнаружили в областном центре 32-летнего местного жителя, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.
Они пригласили мужчину в областной ТЦК и СП для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился.
По предварительной информации, во время прохождения военно-врачебной комиссии, у него резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание.
Как утверждают полицейские, на место происшествия вызвали медиков. Во время проведения реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть мужчины.
Началось досудебное расследование.
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