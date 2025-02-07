В Черновицком ТЦК умер 32-летний мужчина

В Черновицкой области полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины, которая произошла 7 февраля в областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Что произошло в Черновицком ТЦК

Как сообщает пресс-служба местной полиции, 7 февраля во время отработки территории обслуживания правоохранители обнаружили в областном центре 32-летнего местного жителя, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.

Они пригласили мужчину в областной ТЦК и СП для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился.

По предварительной информации, во время прохождения военно-врачебной комиссии, у него резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание.

Как утверждают полицейские, на место происшествия вызвали медиков. Во время проведения реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть мужчины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия и мероприятия, направленные на установление объективных обстоятельств этого случая. Тело черновчанина направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Поделиться

Началось досудебное расследование.