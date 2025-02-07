В Черновицком ТЦК умер 32-летний мужчина
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Черновицком ТЦК умер 32-летний мужчина

Национальная полиция Украины
скорая
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В Черновицкой области полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины, которая произошла 7 февраля в областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Главные тезисы

  • Ранее мужчина находился в розыске за уклонение от мобилизации.
  • Во время прохождения военно-врачебной комиссии у него резко ухудшилось самочувствие, он потерял сознание и умер.
  • Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, а следственные действия продолжаются для выявления всех обстоятельств трагедии.

Что произошло в Черновицком ТЦК

Как сообщает пресс-служба местной полиции, 7 февраля во время отработки территории обслуживания правоохранители обнаружили в областном центре 32-летнего местного жителя, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.

Они пригласили мужчину в областной ТЦК и СП для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился.

По предварительной информации, во время прохождения военно-врачебной комиссии, у него резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание.

Как утверждают полицейские, на место происшествия вызвали медиков. Во время проведения реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть мужчины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия и мероприятия, направленные на установление объективных обстоятельств этого случая. Тело черновчанина направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Началось досудебное расследование.

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