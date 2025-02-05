Россия подорвала своего дже агента в здании ТЦК Ровно

Как удалось узнать Службе безопасности Украины, российские спецслужбы взорвали в здании ТЦК в Ровно 1 февраля своего завербованного террориста.

Россия убивает собственных агентов ради диверсий в Украине

СБУ обращает внимание на то, что к организации нового теракта в Ровенском областном ТЦК российские спецслужбы привлекли "втемную" завербованного агента.

Мужчину намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он вошел внутрь здания. В результате происшествия террорист погиб на месте, а 8 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести. Поделиться

Как удалось узнать украинским спецслужащим, ликвидированным вражеским агентом был 21-летний безработный из Житомирской области, который искал быструю наживу в соцсетях.

Террорист прибыл в Ровно с самодельным взрывным устройством (СИН), которое он спрятал в туристическом рюкзаке.

СБУ отмечает, что взрывчатка была оснащена мобильным телефоном, к которому был удаленный доступ спецслужбы РФ.