Россия подорвала своего дже агента в здании ТЦК Ровно

Как удалось узнать Службе безопасности Украины, российские спецслужбы взорвали в здании ТЦК в Ровно 1 февраля своего завербованного террориста.
Главные тезисы
- Российские спецслужбы тщательно готовились к новому теракту в Украине.
- Ликвидированным террористом оказался безработный из Житомирской области, который был завербован российскими спецслужбами в соцсети.
Россия убивает собственных агентов ради диверсий в Украине
СБУ обращает внимание на то, что к организации нового теракта в Ровенском областном ТЦК российские спецслужбы привлекли "втемную" завербованного агента.
Как удалось узнать украинским спецслужащим, ликвидированным вражеским агентом был 21-летний безработный из Житомирской области, который искал быструю наживу в соцсетях.
Террорист прибыл в Ровно с самодельным взрывным устройством (СИН), которое он спрятал в туристическом рюкзаке.
СБУ отмечает, что взрывчатка была оснащена мобильным телефоном, к которому был удаленный доступ спецслужбы РФ.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-