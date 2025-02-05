Россия подорвала своего дже агента в здании ТЦК Ровно
Категория
Украина
Дата публикации

Россия подорвала своего дже агента в здании ТЦК Ровно

СБУ
полиция
Read in English
Читати українською

Как удалось узнать Службе безопасности Украины, российские спецслужбы взорвали в здании ТЦК в Ровно 1 февраля своего завербованного террориста.

Главные тезисы

  • Российские спецслужбы тщательно готовились к новому теракту в Украине.
  • Ликвидированным террористом оказался безработный из Житомирской области, который был завербован российскими спецслужбами в соцсети.

Россия убивает собственных агентов ради диверсий в Украине

СБУ обращает внимание на то, что к организации нового теракта в Ровенском областном ТЦК российские спецслужбы привлекли "втемную" завербованного агента.

Мужчину намеренно взорвали вместе со взрывчаткой, с которой он вошел внутрь здания. В результате происшествия террорист погиб на месте, а 8 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

Как удалось узнать украинским спецслужащим, ликвидированным вражеским агентом был 21-летний безработный из Житомирской области, который искал быструю наживу в соцсетях.

Террорист прибыл в Ровно с самодельным взрывным устройством (СИН), которое он спрятал в туристическом рюкзаке.

СБУ отмечает, что взрывчатка была оснащена мобильным телефоном, к которому был удаленный доступ спецслужбы РФ.

Еще один гаджет с дистанционным управлением фигурант держал в своих руках, когда заходил в здание ТЦК. С помощью камеры телефона российские спецслужбы зафиксировали момент, когда агент зашел со взрывчаткой в помещение и сразу активировали СВП по вызову.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Возле ТЦК на Днепропетровщине прогремел взрыв
Национальная полиция Украины
полиция
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Каменце-Подольском произошел взрыв возле здания ТЦК
Национальная полиция Украины
Что известно о взрыве возле ТЦК в Каменце-Подольском
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на фронте начала резко меняться — инфографика
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?