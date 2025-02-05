В Каменце-Подольском произошел взрыв возле здания ТЦК

5 февраля в Каменце-Подольском на Хмельнитчине прогремел взрыв возле здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По предварительным данным, есть жертвы.
Главные тезисы
- Полиция и экстренные службы работают на месте происшествия, чтобы установить причины и обстоятельства взрыва.
- Согласно официальному заявлению полиции, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа уже занимаются расследованием инцидента.
Что известно о взрыве возле ТЦК в Каменце-Подольском
О взрыве сначала сообщили украинские журналисты со ссылкой на инспекторку по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталью Винцарскую.
По ее словам, по меньшей мере, один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Впоследствии факт взрыва официально подтвердило ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области, однако там о жертвах ничего не сообщили.
В настоящее время на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области.
Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. О деталях будет сообщено чуть позже.
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