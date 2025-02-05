В Каменце-Подольском произошел взрыв возле здания ТЦК

5 февраля в Каменце-Подольском на Хмельнитчине прогремел взрыв возле здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По предварительным данным, есть жертвы.

Что известно о взрыве возле ТЦК в Каменце-Подольском

О взрыве сначала сообщили украинские журналисты со ссылкой на инспекторку по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталью Винцарскую.

По ее словам, по меньшей мере, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Впоследствии факт взрыва официально подтвердило ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области, однако там о жертвах ничего не сообщили.

В Каменце-Подольском полицейские устанавливают обстоятельства взрыва вблизи местного ТЦК. Сегодня, 5 февраля, около 13:00 в Каменце-Подольском возле помещения местного ТЦК произошел взрыв, — сказано в официальном заявлении полицейских. Поделиться

В настоящее время на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области.