В Каменце-Подольском произошел взрыв возле здания ТЦК
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Каменце-Подольском произошел взрыв возле здания ТЦК

Национальная полиция Украины
Что известно о взрыве возле ТЦК в Каменце-Подольском
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5 февраля в Каменце-Подольском на Хмельнитчине прогремел взрыв возле здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По предварительным данным, есть жертвы.

Главные тезисы

  • Полиция и экстренные службы работают на месте происшествия, чтобы установить причины и обстоятельства взрыва.
  • Согласно официальному заявлению полиции, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа уже занимаются расследованием инцидента.

Что известно о взрыве возле ТЦК в Каменце-Подольском

О взрыве сначала сообщили украинские журналисты со ссылкой на инспекторку по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталью Винцарскую.

По ее словам, по меньшей мере, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Впоследствии факт взрыва официально подтвердило ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области, однако там о жертвах ничего не сообщили.

В Каменце-Подольском полицейские устанавливают обстоятельства взрыва вблизи местного ТЦК. Сегодня, 5 февраля, около 13:00 в Каменце-Подольском возле помещения местного ТЦК произошел взрыв, — сказано в официальном заявлении полицейских.

В настоящее время на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. О деталях будет сообщено чуть позже.

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