У Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК

5 лютого у Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині прогримів вибух біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За попередніми даними, є жертви.

Що відомо про вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському

Про вибух спочатку повідомили українські журналісти з посиланням на інспекторку з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталю Вінцарську.

За її словами, щонайменше одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Згодом факт вибуху офіційно підтвердило ГУ Національної поліції у Хмельницькій області, однак там про жертв нічого не повідомили.

У Кам’янці-Подільському поліцейські встановлюють обставини вибуху поблизу місцевого ТЦК. Сьогодні, 5 лютого, близько 13:00 години в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух, — йдеться в офіційній заяві поліцейських. Поширити

Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області.