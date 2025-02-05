У Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК

5 лютого у Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині прогримів вибух біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За попередніми даними, є жертви.
Головні тези:
- Поліція та екстрені служби працюють на місці події для встановлення причин та обставин вибуху.
- Згідно з офіційною заявою поліції, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група уже займаються розслідуванням інциденту.
Що відомо про вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському
Про вибух спочатку повідомили українські журналісти з посиланням на інспекторку з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталю Вінцарську.
За її словами, щонайменше одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.
Згодом факт вибуху офіційно підтвердило ГУ Національної поліції у Хмельницькій області, однак там про жертв нічого не повідомили.
Наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області.
Причини та обставини вибуху встановлюються. Про деталі буде повідомлено згодом.
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