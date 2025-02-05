Росія підірвала власного агента у будівлі ТЦК Рівного

Як вдалося дізнатися Службі безпеки України, російські спецслужби підірвали у будівлі ТЦК у Рівному 1 лютого свого ж завербованого терориста.
Головні тези:
- Російські спецслужби ретельно готувалися до нового теракту в Україні.
- Ліквідованим терористом виявився безробітний з Житомирщини, який був завербований російськими спецслужбами через соцмережі.
Росія вбиває власних агентів заради диверсій в Україні
СБУ звертає увагу на те, що до організації нового теракту у Рівненському обласному ТЦК російські спецслужби залучили “втемну” завербованого агента.
Як вдалося дізнатися українським спецслужбовцям, ліквідованим ворожим агентом був 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкої наживи у соцмережах.
Терорист прибув до Рівного із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), який він заховав у туристичному рюкзаку.
СБУ зазначає, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби РФ.
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