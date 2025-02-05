Росія підірвала власного агента у будівлі ТЦК Рівного

Як вдалося дізнатися Службі безпеки України, російські спецслужби підірвали у будівлі ТЦК у Рівному 1 лютого свого ж завербованого терориста.

Росія вбиває власних агентів заради диверсій в Україні

СБУ звертає увагу на те, що до організації нового теракту у Рівненському обласному ТЦК російські спецслужби залучили “втемну” завербованого агента.

Чоловіка навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Унаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Поширити

Як вдалося дізнатися українським спецслужбовцям, ліквідованим ворожим агентом був 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкої наживи у соцмережах.

Терорист прибув до Рівного із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), який він заховав у туристичному рюкзаку.

СБУ зазначає, що вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ спецслужби РФ.