У Чернівецькому ТЦК помер 32-річний чоловік

У Чернівецькій області поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка, яка сталася 7 лютого в обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Головні тези:
- Раніше чоловік перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.
- Під час проходження військово-лікарської комісії у нього різко погіршилося самопочуття, він знепритомнів і помер.
- Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, а слідчі дії тривають для виявлення всіх обставин трагедії.
Що сталося у Чернівецькому ТЦК
Як повідомляє пресслужба місцевої поліції, 7 лютого під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці виявили в обласному центрі 32-річного місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.
Вони запросили чоловіка в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився.
За попередньою інформацією, під час проходження військово-лікарської комісії, в нього різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів.
Як стверджують поліцейські, буковинцю одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події викликали медиків. Попри це, під час проведення реанімаційних заходів, лікарі констатували смерть чоловіка.
Розпочалося досудове розслідування.
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