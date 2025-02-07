У Чернівецькому ТЦК помер 32-річний чоловік
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У Чернівецькому ТЦК помер 32-річний чоловік

Національна поліція України
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У Чернівецькій області поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка, яка сталася 7 лютого в обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Головні тези:

  • Раніше чоловік перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.
  • Під час проходження військово-лікарської комісії у нього різко погіршилося самопочуття, він знепритомнів і помер.
  • Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу, а слідчі дії тривають для виявлення всіх обставин трагедії.

Що сталося у Чернівецькому ТЦК

Як повідомляє пресслужба місцевої поліції, 7 лютого під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці виявили в обласному центрі 32-річного місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

Вони запросили чоловіка в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився.

За попередньою інформацією, під час проходження військово-лікарської комісії, в нього різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів.

Як стверджують поліцейські, буковинцю одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події викликали медиків. Попри це, під час проведення реанімаційних заходів, лікарі констатували смерть чоловіка.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії та заходи спрямовані на встановлення об’єктивних обставин цього випадку. Тіло чернівчанина направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Розпочалося досудове розслідування.

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