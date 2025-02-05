Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському — з'явилися перші подробиці

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, 5 лютого близько 13:00 пролунав вибух біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Попередньо, загинув один чоловік, четверо людей травмовані.
Головні тези:
- Один чоловік загинув, а четверо людей отримали поранення в результаті вибуху біля ТЦК у Кам'янці-Подільському.
- Попередньо встановлено, що підривником, який загинув на місці інциденту, був цивільний.
- Головний лікар міської лікарні надав інформацію про стан поранених, які були госпіталізовані з осколковими пораненнями.
Біля ТЦК Кам’янця-Подільського, ймовірно, загинув підривник
У Кам’янець-Подільському районному управлінні поліції мають інформацію, що чоловік, який загинув на місці вибуху, попередньо, вчинив підрив біля будівлі ТЦК та СП.
У поліції зазначили, що слідчі працюють на місці й з'ясовують усі обставини.
З власних джерел “Суспільне Хмельницький” стало відомо, що загиблий — цивільний.
Головний лікар Кам'янець-Подільської міської лікарні Борис Сирота прокоментував стан травмованих, яких наразі госпіталізували.
Стан пацієнтів варіюється від важкого, але стабільного, до середнього та задовільного. Серед травмованих є двоє лікарів, військовослужбовець і жінка, яка є штатною працівницею установи. У деяких з госпіталізованих виявлено осколкові поранення голови, рук і живота. Ті, хто перебуває у важчому стані, були направлені до відділення нейрохірургії для видалення осколків.
У Хмельницькому обласному ТЦК та СП прокоментували вибух у Кам'янці-Подільському:
На місці працюють рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту. Інформація про постраждалих та причини вибуху з’ясовують, територію оточено для забезпечення безпеки.
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