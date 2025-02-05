Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському — з'явилися перші подробиці

У Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині, 5 лютого близько 13:00 пролунав вибух біля будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Попередньо, загинув один чоловік, четверо людей травмовані.

Біля ТЦК Кам’янця-Подільського, ймовірно, загинув підривник

У Кам’янець-Подільському районному управлінні поліції мають інформацію, що чоловік, який загинув на місці вибуху, попередньо, вчинив підрив біля будівлі ТЦК та СП.

У поліції зазначили, що слідчі працюють на місці й з'ясовують усі обставини.

З власних джерел “Суспільне Хмельницький” стало відомо, що загиблий — цивільний.

Мер Кам'янця-Подільського повідомив, що вибух стався на території ТЦК та СП, де працювала військово-лікарська комісія. В етері телемарафону він розповів, що загиблою виявилася людина, яка передавала речі військовому ТЦК, після чого і стався вибух. Поширити

Місце вибуху

Головний лікар Кам'янець-Подільської міської лікарні Борис Сирота прокоментував стан травмованих, яких наразі госпіталізували.

Стан пацієнтів варіюється від важкого, але стабільного, до середнього та задовільного. Серед травмованих є двоє лікарів, військовослужбовець і жінка, яка є штатною працівницею установи. У деяких з госпіталізованих виявлено осколкові поранення голови, рук і живота. Ті, хто перебуває у важчому стані, були направлені до відділення нейрохірургії для видалення осколків.

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП прокоментували вибух у Кам'янці-Подільському: