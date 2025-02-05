Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском — появились первые подробности

В Каменце-Подольском, что в Хмельницкой области, 5 февраля около 13:00 произошел взрыв возле здания районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Предварительно погиб один человек, четыре человека травмированы.
Главные тезисы
- В результате взрыва возле ТЦК в Каменце-Подольском погиб один человек, четверо пострадали с различными осколочными ранениями.
- Подрывником оказался гражданский, совершивший подрыв у здания ТЦК и СП, причины инцидента выясняются правоохранительными органами.
- Главный врач больницы комментирует состояние пострадавших, некоторые госпитализированные направлены на нейрохирургию для удаления осколков.
- Местный мэр и полиция активно участвуют в расследовании, территория оцеплена для обеспечения безопасности и установления обстоятельств инцидента.
- ТЦК и СП в Хмельницкой области прокомментировали взрыв, работают спасательные службы и правоохранительные органы для выяснения всех подробностей.
Возле ТЦК Каменец-Подольского, вероятно, погиб подрывник
В Каменец-Подольском районном управлении полиции располагают информацией, что мужчина, погибший на месте взрыва, предварительно совершил подрыв у здания ТЦК и СП.
В полиции отметили, что следователи работают на месте и выясняют все обстоятельства.
Из собственных источников "Общественное Хмельницкий" стало известно, что погибший — гражданский.
Главный врач Каменец-Подольской городской больницы Борис Сирота прокомментировал состояние травмированных, которых госпитализировали.
Состояние пациентов варьируется от тяжелого, но стабильного, до среднего и удовлетворительного. Среди травмированных двое врачей, военнослужащий и женщина, которая является штатной работницей учреждения. У некоторых из госпитализированных обнаружены осколочные ранения головы, рук и живота. Те, кто находится в более тяжелом состоянии, были направлены в отделение нейрохирургии для удаления осколков.
В Хмельницком областном ТЦК и СП прокомментировали взрыв в Каменце-Подольском:
На месте работают спасательные службы и представители правоохранительных органов, устанавливающие обстоятельства инцидента. Информация о пострадавших и причинах взрыва выясняется, территория оцеплена для обеспечения безопасности.
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