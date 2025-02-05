Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском — появились первые подробности

В Каменце-Подольском, что в Хмельницкой области, 5 февраля около 13:00 произошел взрыв возле здания районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Предварительно погиб один человек, четыре человека травмированы.

Возле ТЦК Каменец-Подольского, вероятно, погиб подрывник

В Каменец-Подольском районном управлении полиции располагают информацией, что мужчина, погибший на месте взрыва, предварительно совершил подрыв у здания ТЦК и СП.

В полиции отметили, что следователи работают на месте и выясняют все обстоятельства.

Из собственных источников "Общественное Хмельницкий" стало известно, что погибший — гражданский.

Мэр Каменец-Подольского сообщил, что взрыв произошел на территории ТЦК и СП, где работала военно-врачебная комиссия. В эфире телемарафона он рассказал, что погибшим оказался человек, который передавал вещи военному ТЦК, после чего и произошел взрыв. Поделиться

Место взрыва

Главный врач Каменец-Подольской городской больницы Борис Сирота прокомментировал состояние травмированных, которых госпитализировали.

Состояние пациентов варьируется от тяжелого, но стабильного, до среднего и удовлетворительного. Среди травмированных двое врачей, военнослужащий и женщина, которая является штатной работницей учреждения. У некоторых из госпитализированных обнаружены осколочные ранения головы, рук и живота. Те, кто находится в более тяжелом состоянии, были направлены в отделение нейрохирургии для удаления осколков.

В Хмельницком областном ТЦК и СП прокомментировали взрыв в Каменце-Подольском: