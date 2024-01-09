В Чехии разразился скандал на фоне призывов пророссийских сил к прекращению помощи Украине
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Политика
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В Чехии разразился скандал на фоне призывов пророссийских сил к прекращению помощи Украине

Чехия
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Источник:  CTK

В Чехии руководитель внепарламентской партии PRO и представитель оппозиционной силы "Чешская Республика против бедности" Йиндржих Райхл призвал власти страны прекратить оказывать военную помощь Украине.

Пророссийские силы в Чехии открыто требуют прекращения помощи Украине

Райхл цинично заявил, что предоставление военной помощи Украине якобы не отвечает национальным интересам Чехии.

По информации журналистов чешского издания, 9 января в Палате представителей обсуждалась петиция антиправительственного объединения с требованиями прекращения военной помощи Украине, а также заявлений, что Чехия находится в состоянии войны.

В частности, представители пророссийских политических сил заявляют о необходимости якобы разрешения конфликта в Украине путем переговоров.

Райхл выступил против утверждения, что в Украине идет война и за безопасность Чехии в том числе.

Это ложь, чистая манипуляция. Каждый день, когда война в Украине затягивается, происходит больше страданий, больше ненужных смертей, больше ненужного кровопролития и больше экономических потерь, а также дальнейшее ухудшение позиции Украины в переговорах о возможном мире, - цинично отметил чешский оппозиционер.

Что говорят представители чешской власти

По словам заместителя главы минобороны Чехии Яна Йиреша, решение о прекращении боевых действий в Украине полностью зависит от кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

Он также подчеркнул, что национальным интересам Чехии отвечает сохранение суверенитета и национальной целостности Украины.

Вражеские ракеты не упадут на территорию Чехии, если мы поможем Украине защитить ее независимость, – подчеркнул Йиреш.

Замминистра напомнил, что сама Россия неоднократно заявляла о том, что воюет "против всего Запада", а значит, и против Чехии.

Не вызывает сомнений то, что если бы мы изначально не поддержали в военном плане Украину – Чехия, Польша, почти все другие европейские страны и другие страны мира – российская армия была бы сегодня в Киеве или даже в Ужгороде, - отметил Йиреш.

Представитель оборонного ведомства Чехии добавил, что "господин Райхл очень громкий, но очень часто говорит глупости".

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