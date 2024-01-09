В Чехии руководитель внепарламентской партии PRO и представитель оппозиционной силы "Чешская Республика против бедности" Йиндржих Райхл призвал власти страны прекратить оказывать военную помощь Украине.
Пророссийские силы в Чехии открыто требуют прекращения помощи Украине
Райхл цинично заявил, что предоставление военной помощи Украине якобы не отвечает национальным интересам Чехии.
По информации журналистов чешского издания, 9 января в Палате представителей обсуждалась петиция антиправительственного объединения с требованиями прекращения военной помощи Украине, а также заявлений, что Чехия находится в состоянии войны.
В частности, представители пророссийских политических сил заявляют о необходимости якобы разрешения конфликта в Украине путем переговоров.
Райхл выступил против утверждения, что в Украине идет война и за безопасность Чехии в том числе.
Что говорят представители чешской власти
По словам заместителя главы минобороны Чехии Яна Йиреша, решение о прекращении боевых действий в Украине полностью зависит от кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина.
Он также подчеркнул, что национальным интересам Чехии отвечает сохранение суверенитета и национальной целостности Украины.
Замминистра напомнил, что сама Россия неоднократно заявляла о том, что воюет "против всего Запада", а значит, и против Чехии.
Представитель оборонного ведомства Чехии добавил, что "господин Райхл очень громкий, но очень часто говорит глупости".
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