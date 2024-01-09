У Чехії спалахнув скандал на тлі закликів проросійських сил до припинення допомоги Україні

У Чехії керівник позапарламентської партії PRO та представник опозиційної сили "Чеська Республіка проти бідності" Йіндржих Райхл закликав владу країни припинити надавати військову допомогу Україні.

Проросійські сили у Чехії відкрито вимагають припинення допомоги Україні

Райхл цинічно заявив, що надання військової допомоги Україні нібито не відповідає національним інтересам Чехії.

За інформацією журналістів чеського видання, 9 січня у Палаті представників обговорювалась петиція антиурядового об'єднання із вимогами до припинення військової допомоги Україні, а також заяв, що Чехія перебуває у стані війні.

Зокрема, представники проросійських політичних сил заявляють про необхідність нібито вирішення конфлікту в Україні шляхом переговорів.

Райхл, зокрема, виступив проти твердження, що в Україні йде війна і за безпеку Чехії у тому числі.

Це брехня, це чиста маніпуляція. Щодня, коли війна в Україні затягується, відбувається більше страждань, більше непотрібних смертей, більше непотрібного кровопролиття та більше економічних втрат, а також подальше погіршення позиції України у переговорах про можливий мир, - цинічно зазначив чеський опозиціонер. Поширити

Що кажуть представники чеської влади

За словами заступника глави міноборони Чехії Яна Йіреша, рішення щодо припинення бойових дій в Україні цілком залежить від кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна.

Він також підкреслив, що національним інтересам Чехії відповідає збереження суверенітету та національної цілістності України.

Ворожі ракети не впадуть на територію Чехії, якщо ми допоможемо Україні захистити її незалежність, - наголосив Йіреш. Поширити

Заступник міністра нагадав, що сама Росія неодноразово заявляла про те, що воює "проти всього Заходу", а отже, і проти Чехії.

Не викликає сумнівів те, що якби ми від початку не підтримали у військовому плані Україну – Чехія, Польща, майже всі інші європейські країни та інші країни світу – то російська армія була б сьогодні в Києві або навіть в Ужгороді, - зазначив Йіреш. Поширити

Представник оборонного відомства Чехії додав, що "пан Райхл дуже гучний, але дуже часто каже дурниці".