По словам спикера Еврокомиссии Эрика Мамера, переговорные рамки для начала переговоров с Украиной должны быть готовы уже через несколько недель.
Когда Украине ожидать начала переговоров по членству в ЕС
В ответ на вопросы журналистов по поводу заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен о готовности переговорных рамок только в конце весны, что точной даты пока не установлено.
Также он сказал, что вопрос не состоит в возможном ускорении процесса, а потому, когда эти переговорные механизмы будут готовы.
Что известно о проблемах в ЕС с помощью Украины
По информации французского издания Opex360, Франция, Греция и Кипр заблокировали решение ЕС по закупке БпЛА Bayraktar TB2 для Украины за средства из "Фонда мира".
Отмечается, что эти страны требуют, чтобы за европейские средства производилась закупка вооружений исключительно европейского производства.
При этом правительство Греции не хочет, чтобы средства ЕС за закупку БПЛА для Украины получила Турция.
"Фонд мира" ЕС наполняется субсидиарно, то есть, каждая страна вносит свою долю пропорционально. Таким образом, больше денег вносит Германия, как минимум публично не выражающая возражений относительно покупки турецкой оборонной продукции для Украины.
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