В ЕС назвали ориентировочные сроки начала переговоров с Украиной по членству
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Политика
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В ЕС назвали ориентировочные сроки начала переговоров с Украиной по членству

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Источник:  online.ua

По словам спикера Еврокомиссии Эрика Мамера, переговорные рамки для начала переговоров с Украиной должны быть готовы уже через несколько недель.

Когда Украине ожидать начала переговоров по членству в ЕС

В ответ на вопросы журналистов по поводу заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен о готовности переговорных рамок только в конце весны, что точной даты пока не установлено.

Президент сказала, если я правильно помню, "мое лучшее предположение". Поэтому очевидно, что мы работаем над подготовкой этих переговорных рамок, которые, вероятно, будут представлены как только будут готовы, по сути, в последующие несколько недель или вероятно позже. Так что точной даты нет. Для переговорных рамок дата не установлена, – подчеркнул Мамер.

Также он сказал, что вопрос не состоит в возможном ускорении процесса, а потому, когда эти переговорные механизмы будут готовы.

Что известно о проблемах в ЕС с помощью Украины

По информации французского издания Opex360, Франция, Греция и Кипр заблокировали решение ЕС по закупке БпЛА Bayraktar TB2 для Украины за средства из "Фонда мира".

Отмечается, что эти страны требуют, чтобы за европейские средства производилась закупка вооружений исключительно европейского производства.

При этом правительство Греции не хочет, чтобы средства ЕС за закупку БПЛА для Украины получила Турция.

Европейские деньги следует тратить с максимальной эффективностью и для поддержки европейцев, - заявляют французские дипломаты.

"Фонд мира" ЕС наполняется субсидиарно, то есть, каждая страна вносит свою долю пропорционально. Таким образом, больше денег вносит Германия, как минимум публично не выражающая возражений относительно покупки турецкой оборонной продукции для Украины.

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