За словами речника Єврокомісії Еріка Мамера, переговорні рамки для початку перемовин з Україною мають бути готові вже за кілька тижнів.
Коли Україні очікувати на початок переговорів щодо членства в ЄС
У відповідь на питання журналістів щодо заяви глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн стосовно готовності переговорних рамок тільки наприкінці весни, що наразі точної дати поки не встановлено.
Також він сказав, що питання не полягає у можливому прискоренні процесу, а тому, коли ці переговорні механізми будуть готовими.
Що відомо про проблеми у ЄС із допомогою Україні
За інформацією французького видання Opex360, Франція, Греція та Кіпр заблокували рішення ЄС щодо закупівлі БпЛА Bayraktar TB2 для України за кошти з "Фонду миру".
Зазначається, що ці країни вимагають, щоб за європейські кошти проводилась закупівля озброєнь виключно європейського виробництва.
При цьому уряд Греції не хоче, щоб кошти ЄС за закупівлю БпЛА для України отримала Туреччина.
"Фонд миру" ЄС наповнюється субсидіарно, тобто кожна країна вносить свою частку пропорційно. Таким чином, найбільше грошей вносить Німеччина, котра як мінімум публічно не висловлює заперечень щодо купівлі турецької оборонної продукції для України.
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