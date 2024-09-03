По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, страны Западных Балкан избрали евроинтеграционный путь. Поэтому Кремль пытается спровоцировать в этих странах устаревшие конфликты.

Что известно о раздувании Россией старых конфликтов на Балканах

Во время форума безопасности в Бледе фон дер Ляен отметило, что новое поколение в западно-балканских странах избрало курс интеграции в ЕС и НАТО.

Президент Еврокомиссии отметила, что исторически эти страны оказались на перекрестке Востока и Запада, Севера и Юга.

Кремль пытается восстановить старые конфликты и сеять раздор как внутри Западных Балкан, так и между этим регионом и остальной Европой, — подчеркнула фон дер Ляен. Поделиться

Сейчас Западные Балканы продолжают реализацию реформ и движение к интеграции с ЕС.

Наша политическая воля к более быстрой интеграции региона идет вместе с твердым убеждением, что ЕС является сообществом демократий. Любые компромиссы с нашими демократическими принципами могли бы быть роковыми для достижения наших целей. Как страны-члены ЕС, так и страны в регионе Западных Балкан предстанут перед жестким выбором. Двусторонние противоречия должны найти решение. Интеграция в ЕС будет зависеть от правительств, которым придется делать трудные и порой непопулярные решения, — отметила Урсула фон дер Ляен. Поделиться

Что известно об изменении политического курса странами Балканского полуострова

Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что уже давно разорвал все тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, это произошло после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Как отмечает Вучич, он не встречался и не разговаривал с нелегитимным президентом РФ как минимум два с половиной года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Он также обратил внимание на то, что недавно провел "прекрасный" разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.