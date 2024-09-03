По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, страны Западных Балкан избрали евроинтеграционный путь. Поэтому Кремль пытается спровоцировать в этих странах устаревшие конфликты.
Главные тезисы
- Россия пытается провоцировать старые конфликты на Балканах, несмотря на интеграцию региона в ЕС и НАТО.
- Урсула фон дер Ляен подчеркнула важность политической свободы для ускорения интеграции Западных Балкан в Европейский союз.
- Президент Сербии отметил разрыв связей с Путиным после вторжения РФ в Украину и поддержку интеграции Сербии с ЕС.
- Ситуация на Балканах указывает на геополитические противостояния между Евросоюзом и Россией, требующее решительных действий.
- Интеграция стран Западных Балкан в ЕС зависит от принятия трудных решений правительствами, соответствующими демократическим принципам.
Что известно о раздувании Россией старых конфликтов на Балканах
Во время форума безопасности в Бледе фон дер Ляен отметило, что новое поколение в западно-балканских странах избрало курс интеграции в ЕС и НАТО.
Президент Еврокомиссии отметила, что исторически эти страны оказались на перекрестке Востока и Запада, Севера и Юга.
Сейчас Западные Балканы продолжают реализацию реформ и движение к интеграции с ЕС.
Что известно об изменении политического курса странами Балканского полуострова
Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что уже давно разорвал все тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, это произошло после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.
Как отмечает Вучич, он не встречался и не разговаривал с нелегитимным президентом РФ как минимум два с половиной года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Он также обратил внимание на то, что недавно провел "прекрасный" разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.
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