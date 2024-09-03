В ЕС заявили о провоцировании Россией старых конфликтов на Балканах
Категория
Политика
Дата публикации

В ЕС заявили о провоцировании Россией старых конфликтов на Балканах

Урсула фон дер Ляен
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Источник:  online.ua

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, страны Западных Балкан избрали евроинтеграционный путь. Поэтому Кремль пытается спровоцировать в этих странах устаревшие конфликты.

Главные тезисы

  •  Россия пытается провоцировать старые конфликты на Балканах, несмотря на интеграцию региона в ЕС и НАТО.
  • Урсула фон дер Ляен подчеркнула важность политической свободы для ускорения интеграции Западных Балкан в Европейский союз.
  • Президент Сербии отметил разрыв связей с Путиным после вторжения РФ в Украину и поддержку интеграции Сербии с ЕС.
  • Ситуация на Балканах указывает на геополитические противостояния между Евросоюзом и Россией, требующее решительных действий.
  • Интеграция стран Западных Балкан в ЕС зависит от принятия трудных решений правительствами, соответствующими демократическим принципам.

Что известно о раздувании Россией старых конфликтов на Балканах

Во время форума безопасности в Бледе фон дер Ляен отметило, что новое поколение в западно-балканских странах избрало курс интеграции в ЕС и НАТО.

Президент Еврокомиссии отметила, что исторически эти страны оказались на перекрестке Востока и Запада, Севера и Юга.

Кремль пытается восстановить старые конфликты и сеять раздор как внутри Западных Балкан, так и между этим регионом и остальной Европой, — подчеркнула фон дер Ляен.

Сейчас Западные Балканы продолжают реализацию реформ и движение к интеграции с ЕС.

Наша политическая воля к более быстрой интеграции региона идет вместе с твердым убеждением, что ЕС является сообществом демократий. Любые компромиссы с нашими демократическими принципами могли бы быть роковыми для достижения наших целей. Как страны-члены ЕС, так и страны в регионе Западных Балкан предстанут перед жестким выбором. Двусторонние противоречия должны найти решение. Интеграция в ЕС будет зависеть от правительств, которым придется делать трудные и порой непопулярные решения, — отметила Урсула фон дер Ляен.

Что известно об изменении политического курса странами Балканского полуострова

Президент Сербии Александр Вучич утверждает, что уже давно разорвал все тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, это произошло после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Как отмечает Вучич, он не встречался и не разговаривал с нелегитимным президентом РФ как минимум два с половиной года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Он также обратил внимание на то, что недавно провел "прекрасный" разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

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