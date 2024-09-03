За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, країни Західних Балкан обрали євроінтеграційний шлях. Через це Кремль намагається спровокувати у цих країнах застарілі конфлікти.
Головні тези:
- Кремль намагається відновити старі конфлікти на Балканах для провокування розбрату
- Західні Балкани продовжують інтеграцію до ЄС та НАТО, не дивлячись на спроби Росії
- Європейська комісія підтримує політичну волю країн Балканського регіону для швидшої інтеграції
- Президент Сербії відмовився від зв'язків з Путіним після вторгнення РФ в Україну
- Ситуація на Балканах свідчить про геополітичні зміни та протистояння між ЄС та Росією
Що відомо про роздмухування Росією старих конфліктів на Балканах
Під час безпекового форуму в Бледі фон дер Ляєн зазначило, що нове покоління у західно-балканських країнах обрало курс інтеграції до ЄС та НАТО.
Президент Єврокомісії зазначила, що історично ці країни опинились на перехресті Сходу та Заходу, Півночі та Півдня.
Та зараз Західні Балкани продовжують реалізацію реформ та рух до інтеграції з ЄС.
Що відомо про зміну політичного курску країнами Балканського півострову
Президент Сербії Александар Вучич стверджує, що вже давно розірвав усі тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, це сталося після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
Як зазначає Вучич, він не зустрічався та не розмовляв з нелегітимним президентом РФ щонайменше два з половиною роки після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україні.
Він також звернув увагу на те, що нещодавно провів "чудову" розмову з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
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