У ЄС заявили про роздмухування Росією старих конфліктів на Балканах
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У ЄС заявили про роздмухування Росією старих конфліктів на Балканах

Урсула фон дер Ляєн
Джерело:  online.ua

За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, країни Західних Балкан обрали євроінтеграційний шлях. Через це Кремль намагається спровокувати у цих країнах застарілі конфлікти.

Головні тези:

  • Кремль намагається відновити старі конфлікти на Балканах для провокування розбрату
  • Західні Балкани продовжують інтеграцію до ЄС та НАТО, не дивлячись на спроби Росії
  • Європейська комісія підтримує політичну волю країн Балканського регіону для швидшої інтеграції
  • Президент Сербії відмовився від зв'язків з Путіним після вторгнення РФ в Україну
  • Ситуація на Балканах свідчить про геополітичні зміни та протистояння між ЄС та Росією

Що відомо про роздмухування Росією старих конфліктів на Балканах

Під час безпекового форуму в Бледі фон дер Ляєн зазначило, що нове покоління у західно-балканських країнах обрало курс інтеграції до ЄС та НАТО.

Президент Єврокомісії зазначила, що історично ці країни опинились на перехресті Сходу та Заходу, Півночі та Півдня. 

Кремль намагається відновити старі конфлікти і сіяти розбрат як всередині Західних Балкан, так і між цим регіоном і рештою Європи, — підкреслила фон дер Ляєн.

Та зараз Західні Балкани продовжують реалізацію реформ та рух до інтеграції з ЄС. 

Наша політична воля до швидшої інтеграції регіону йде разом із твердим переконанням, що ЄС є спільнотою демократій. Будь-які компроміси з нашими демократичними принципами могли б бути фатальними для досягнення наших цілей. Як країни-члени ЄС, так і країни в регіоні Західних Балкан, поставатимуть перед жорстким вибором. Двосторонні суперечності мають знайти рішення. Інтеграція в ЄС залежатиме від урядів, яким доведеться робити важкі й часом непопулярні рішення, — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Що відомо про зміну політичного курску країнами Балканського півострову

Президент Сербії Александар Вучич стверджує, що вже давно розірвав усі тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, це сталося після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Як зазначає Вучич, він не зустрічався та не розмовляв з нелегітимним президентом РФ щонайменше два з половиною роки після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україні.

Він також звернув увагу на те, що нещодавно провів "чудову" розмову з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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