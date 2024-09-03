За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, країни Західних Балкан обрали євроінтеграційний шлях. Через це Кремль намагається спровокувати у цих країнах застарілі конфлікти.

Що відомо про роздмухування Росією старих конфліктів на Балканах

Під час безпекового форуму в Бледі фон дер Ляєн зазначило, що нове покоління у західно-балканських країнах обрало курс інтеграції до ЄС та НАТО.

Президент Єврокомісії зазначила, що історично ці країни опинились на перехресті Сходу та Заходу, Півночі та Півдня.

Кремль намагається відновити старі конфлікти і сіяти розбрат як всередині Західних Балкан, так і між цим регіоном і рештою Європи, — підкреслила фон дер Ляєн. Поширити

Та зараз Західні Балкани продовжують реалізацію реформ та рух до інтеграції з ЄС.

Наша політична воля до швидшої інтеграції регіону йде разом із твердим переконанням, що ЄС є спільнотою демократій. Будь-які компроміси з нашими демократичними принципами могли б бути фатальними для досягнення наших цілей. Як країни-члени ЄС, так і країни в регіоні Західних Балкан, поставатимуть перед жорстким вибором. Двосторонні суперечності мають знайти рішення. Інтеграція в ЄС залежатиме від урядів, яким доведеться робити важкі й часом непопулярні рішення, — зазначила Урсула фон дер Ляєн. Поширити

Що відомо про зміну політичного курску країнами Балканського півострову

Президент Сербії Александар Вучич стверджує, що вже давно розірвав усі тісні зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, це сталося після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Як зазначає Вучич, він не зустрічався та не розмовляв з нелегітимним президентом РФ щонайменше два з половиною роки після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україні.

Він також звернув увагу на те, що нещодавно провів "чудову" розмову з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.