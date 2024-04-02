В Forbes заявили об увеличении количества миллиардеров в РФ
Категория
Мир
Дата публикации

В Forbes заявили об увеличении количества миллиардеров в РФ

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Источник:  Forbes

В этом году в ежегодный рейтинг самых богатых людей мира Forbes вошли 125 миллиардеров из России, и это число стало рекордным.

В Forbes заявили об увеличении количества миллиардеров в РФ

Как сообщает российское издание Forbes, ранее предварительный рекорд установили в 2021 году — тогда в рейтинг попал 121 миллиардер из России. Сразу после начала вторжения в Украину количество российских миллиардеров резко сократилось – до 88 человек в 2022 году. В 2023 году их было 110 человек.

Самым богатым из россиян Forbes назвал владельца "Лукойла" Вагита Алекперова с состоянием 28,6 миллиарда долларов.

Forbes отмечает, что количество российских миллиардеров могло быть даже больше, но десять человек из числа самых богатых бизнесменов после начала войны отказались от гражданства РФ и теперь фигурируют в рейтинге как представители других стран.

В то же время совокупное состояние российских миллиардеров Forbes не превзошло рекорд 2021 года: $576,8 млрд в этом году против $606,2 млрд 2021 года.

Всего в глобальный рейтинг Forbes 2024 года вошел 2781 миллиардер. Тройка лидеров за год не изменилась – это президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (233 миллиарда), основатель Tesla Илон Маск (195 миллиардов) и создатель Amazon Джефф Безос (194 миллиарда).

Отношение российского бизнеса к войне

Российские миллиардеры, в частности из списка Forbes, массово переписывают свои биографии, лишаясь "токсичных" упоминаний о связях с Россией, а также отказываются от паспортов РФ.

А Василий Анисимов, бывший партнер Алишера Усманова, стал седьмым миллиардером, отказавшимся от гражданства России после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

А недавно основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев стали восьмым и девятым бизнесменами из числа действующих и бывших участников списка Forbes, сдавших российские паспорта за два последних года.

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