Страны члены Большой семерки готовы поддержать план США по предоставлению Украине кредита в размере 50 млрд долларов под залог за счет замороженных активов РФ.

G7 готов одобрить выделение Украине 50 млрд долларов под залог замороженных активов РФ

Это решение обеспечит финансирование крайне необходимой Украине помощи и поможет защититься от возможных негативных последствий по результатам выборов в ЕС и США.

По словам чиновников, близких к переговорам, правительства стран Большой семерки в большинстве своем поддерживают инициативу США по использованию ожидаемых доходов от 280 млрд долларов замороженных активов центробанка РФ для оказания помощи Украине.

Главы минфинов стран G7 обсуждают инициативу США в итальянском Стрезе, планируя согласовать ряд реалистичных вариантов для встречи лидеров стран Большой семерки 13-15 июня.

По словам собеседников издания, сейчас в G7 приближаются к согласованию общих положений плана, в то время, когда большое количество важных деталей находится в процессе обсуждения и требует согласования.

По их словам, они включают точный механизм кредита, размер суммы, которая будет привлечена авансом, и, что особенно важно, то, как риск будет распределяться между участвующими сторонами.

Как в G7 относятся к необходимости увеличения финансирования Украины

В материале издания отмечается, что страны Большой семерки согласны с тем, что Украина нуждается в увеличении финансовой и военной помощи.

В частности, учитывая, что Россия не собирается прекращать развязанную войну против Украины и пытается расширить наступательные действия, сейчас внимание сместилось на обеспечение среднесрочной помощи Киеву и посылку мощного сигнала Кремлю, что партнеры из Большой семерки готовы поддерживать Украину столько, сколько нужно .

На карту поставлено не только обеспечение того, чтобы Украина могла продолжать финансировать свою оборону и обслуживать свой долг, но и то, что она сможет получать устойчивую финансовую поддержку в 2025 году.

В частности, в ЕС согласовали решение о предоставлении Украине дважды в год средств из доходов от замороженных активов РФ.

Ожидается, что замороженные активы будут приносить около 5 млрд. долларов в год.

Преимуществом авансового поступления доходов от активов будет обеспечение выгоды Украине независимо от политической неопределенности вокруг президентских выборов в США.