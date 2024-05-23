Країни члени Великої сімки готові підтримати план США щодо надання Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів під заставу за рахунок заморожених активів РФ.

G7 готовий схвалити виділення Україні 50 млрд доларів під заставу заморожених активів РФ

Зазначається, що це рішення забезпечить фінансування вкрай необхідної Україні допомоги та допоможе захиститись від ймовірних негативних наслідків за результатами виборів в ЄС та США.

За словами посадовців, близьких до переговорів, уряди країн Великої сімки у переважній більшості підтримують ініціативу США щодо використання очікуваних доходів від 280 млрд доларів заморожених активів центробанку РФ для надання допомоги Україні.

Наразі глави мінфінів країн G7 обговорюють ініціативу США в італійському Стрезе, плануючи узгодити низку реалістичних варіантів для зустрічі лідерів країн Великої сімки 13-15 червня.

За словами співрозмовників видання, наразі у G7 наближаються до узгодження загальних положень плану, у той час, коли велика кількість важливих деталей перебуває у процесі обговорення та також потребує узгодження.

За їхніми словами, вони включають точний механізм кредиту, розмір суми, яка буде залучена авансом, і, що особливо важливо, те, як ризик розподілятиметься між сторонами, що беруть участь.

Як в G7 ставляться до необхідності збільшення фінансування України

У матеріалі видання зазначається, що країни Великої сімки погоджуються з тим, що Україна потребує збільшення фінансової та військової допомоги.

Зокрема, з огляду на те, що Росія не збирається припиняти розв’язану війну проти України та намагається розширити наступальні дії, наразі увага змістилась на забезпечення середньострокової допомоги Києву та надсилання потужного сигналу Кремлю, що партнери з Великої сімки готові підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

На карту поставлено не лише забезпечення того, щоб Україна могла продовжувати фінансувати свою оборону та обслуговувати свій борг, а й те, що вона зможе отримувати стійку фінансову підтримку у 2025 році.

Зокрема, в ЄС погодили рішення щодо надання Україні двічі на рік коштів з прибутків від заморожених активів РФ.

Очікується, що заморожені активи будуть приносити близько 5 млрд доларів на рік.

Перевагою авансового надходження доходів від активів буде забезпечення вигоди для України незалежно від політичної невизначеності навколо президентських виборів у США.