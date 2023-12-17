В Газе погиб французский дипломат

Что известно о гибели французского дипломата в Газе

Мужчина погиб в результате ранений во время израильской бомбардировки в Рафахе, на юге Сектора Газы.

Дипломат жил в доме одного из своих коллег из Генконсульства Франции вместе с двумя другими коллегами и многочисленными членами их семей.

Этот дом подвергся израильской бомбардировке в среду вечером, там погибли около 10 человек.

МИД Франции требует, чтобы израильские власти как можно скорее пролили свет на обстоятельства этого удара.

Что известно о вторжении ХАМАСа в Израиль

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля из Сектора Газы, взяв под контроль несколько населенных пунктов в приграничной зоне и захватив десятки заложников. В ответ ЦАХАЛ начал против боевиков контртеррористическую операцию. На следующий день, 8 октября, в стране было введено военное положение, отменены все авиарейсы.

Утром 9 октября представитель армии Израиля сказал, что ЦАХАЛ возобновил контроль над всеми приграничными городами Газы, с которых началось наступление боевиков, а главу ХАМАСа Яхью Синвара собираются ликвидировать.

ХАМАС задержал около 150 заложников после своего наземного вторжения, среди них дети, пожилые люди и молодежь. Он предупредил, что начнет убивать заложников всякий раз, когда Израиль нанесет удар по гражданской цели в Газе без предупреждения.

9 октября также министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о "полной осаде" Сектора Газы в рамках борьбы с террористической группировкой ХАМАС, в том числе об обесточивании региона. При этом ЦАХАЛ продолжает наносить удары по региону.

11 октября в Секторе Газа прекратились поставки электроэнергии. Это произошло после того, как на единственной электростанции закончилось топливо. 12 октября министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что Сектор Газа будет оставаться без света, воды и топлива, пока не будут освобождены заложники из Израиля.

13 октября Армия обороны Израиля призвала гражданских жителей города Газа эвакуироваться в южном направлении "для своей безопасности и защиты".

27 октября представитель ЦАХАЛа контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские сухопутные войска "расширяют свои наземные операции" и усилят воздушные удары в Секторе Газы.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант 13 ноября заявил, что боевики группировки ХАМАС потеряли контроль над Газой, а затем израильские войска смогли войти в госучреждения Газы.

24 ноября Израиль и ХАМАС начали режим прекращения огня. Боевики согласились отпустить около 50 заложников.

25 ноября Красный Крест принял вторую группу освобожденных ХАМАСом заложников, состоящую из 17 человек, среди которых 4 иностранца.

Также 26 ноября ХАМАС освободил из плена еще 17 заложников, среди которых израильтяне и иностранные граждане.

По данным СМИ, Израиль освободил из тюрем 39 несовершеннолетних палестинцев в рамках соглашения об обмене заложников с ХАМАСом.