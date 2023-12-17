У Газі загинув французький дипломат

У Секторі Гази 13 грудня загинув співробітник Міністерства закордонних справ Франції.

Що відомо про загибель французького дипломата у Газі

Чоловік загинув внаслідок поранень під час ізраїльського бомбардування в Рафаху, на півдні Сектора Гази.

Дипломат жив у будинку одного зі своїх колег з Генконсульства Франції разом із двома іншими колегами та численними членами їхніх родин.

Цей будинок зазнав ізраїльського бомбардування в середу ввечері, там загинуло близько 10 людей.

МЗС Франції вимагає, щоб ізраїльська влада якомога швидше пролила світло на обставини цього удару.

Що відомо про вторгнення ХАМАСу в Ізраїль

Вранці 7 жовтня, бойовики руху ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь ЦАХАЛ розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня, 8 жовтня, у країні ввели воєнний стан, скасовані усі авіарейси.

Вранці 9 жовтня речник армії Ізраїлю сказав, що ЦАХАЛ відновив контроль над усіма прикордонними містами Гази, з яких розпочався наступ бойовиків, а очільника ХАМАСу Ях'ю Сінвара збираються ліквідувати.

ХАМАС затримав близько 150 заручників після свого наземного вторгнення, серед них діти, люди похилого віку та молодь. Він попередив, що почне вбивати заручників кожного разу, коли Ізраїль завдасть удару по цивільній цілі в Газі без попередження.

9 жовтня також міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґаллант заявив про "повну облогу" Сектору Гази в межах боротьби з терористичним угрупованням ХАМАС, зокрема й про знеструмлення регіону. При цьому ЦАХАЛ продовжує завдавати ударів по регіону.

11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Сектор Гази залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю.

13 жовтня Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту".

27 жовтня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 13 листопада заявив, що бойовики угруповання ХАМАС втратили контроль над Газою, а згодом ізраїльські війська змогли увійти у держустанови Гази.

24 листопада, Ізраїль та ХАМАС розпочали режим припинення вогню. Бойовики погодились відпустити близько 50 заручників.

25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу звільнених ХАМАСом заручників, що складається з 17 осіб, серед яких 4 іноземці.

Також 26 листопада ХАМАС звільнив з полону ще 17 заручників, серед яких як ізраїльтяни, так і іноземні громадяни.

За даними ЗМІ, Ізраїль звільнив з в'язниць 39 неповнолітніх палестинців в рамках угоди про обмін заручників з ХАМАС.