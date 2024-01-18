В Генпрокуратуре огласили обвинения экс-премьеру Азарову

Следователи СБУ завершили расследование в отношении экс-премьер-министра Николай Азарова, обвиняемого в призывах к свержению власти в Украине и информационной поддержке страны-агрессорки РФ.
Что известно об обвинениях и деле против Азарова
По информации представителей Офиса генпрокурора Украины, бывший глава правительства времен Виктора Януковича с 2014 года находится на территории страны-агрессорки РФ.
Посредством российских медиа и сети Интернет Азаров осуществляет активную информационную деятельность в пользу преступного кремлевского режима.
В частности, он активно и регулярно участвует в эфирах российских пропагандистских ток-шоу, распространяя тезисы кремлевской пропаганды, направленные на дискредитацию украинских властей.
Отмечается, что бывший премьер-министр цинично называет массовые зверства российской оккупационной армии в Буче на Киевщине весной 2022 фейком.
Он повторяет призывы кремлевского режима о необходимости так называемой денацификации и свержения действующей власти в Украине.
Уверяет, что специальная операция Путина спасла Донецк от восторга, "предупредив эту трагедию".
Какой приговор грозит Азарову
Отмечается, что в суд направили обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего премьер-министра Украины. Его обвиняют в:
публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя;
осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и оправдании;
признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Азарову грозит до 12 лет лишения свободы.
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