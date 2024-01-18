В Генпрокуратуре огласили обвинения экс-премьеру Азарову

Следователи СБУ завершили расследование в отношении экс-премьер-министра Николай Азарова, обвиняемого в призывах к свержению власти в Украине и информационной поддержке страны-агрессорки РФ.

Что известно об обвинениях и деле против Азарова

По информации представителей Офиса генпрокурора Украины, бывший глава правительства времен Виктора Януковича с 2014 года находится на территории страны-агрессорки РФ.

Посредством российских медиа и сети Интернет Азаров осуществляет активную информационную деятельность в пользу преступного кремлевского режима.

В частности, он активно и регулярно участвует в эфирах российских пропагандистских ток-шоу, распространяя тезисы кремлевской пропаганды, направленные на дискредитацию украинских властей.

В видеозаписях, размещенных на Youtube-канале "Иная правда" и порталах российских медиа, бывший Премьер-министр оправдывает вооруженную агрессию РФ и оккупацию части территории Украины, - подчеркивают представители Офиса генпрокурора. Поделиться

Отмечается, что бывший премьер-министр цинично называет массовые зверства российской оккупационной армии в Буче на Киевщине весной 2022 фейком.

Он повторяет призывы кремлевского режима о необходимости так называемой денацификации и свержения действующей власти в Украине.

Уверяет, что специальная операция Путина спасла Донецк от восторга, "предупредив эту трагедию".

Какой приговор грозит Азарову

Отмечается, что в суд направили обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего премьер-министра Украины. Его обвиняют в:

публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя;

осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и оправдании;

признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Азарову грозит до 12 лет лишения свободы.