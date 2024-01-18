У Генпрокуратурі оголосили звинувачення експрем'єру Азарову

Слідчі СБУ завершили розслідування стосовно експрем'єр-міністра Микола Азарова, якого звинувачують у закликах до повалення влади в Україні та інформаційні підтримці країни-агресорки РФ.

Що відомо про звинувачення та справу проти Азарова

За інформацією представників Офісу генпрокурора України, колишній очільник уряду часів Віктора Януковича із 2014 року перебуває на території країни-агресорки РФ.

За допомогою російських медіа та мережі Інтернет Азаров здійснює активну інформаційну діяльність на користь злочинного кремлівського режиму.

Зокрема, він активно та регулярно бере участь у ефірах російських пропагандистських ток-шоу, поширючи тези кремлівської пропаганди, спрямовані на дискредитацію української влади.

У відеозаписах, які були розміщені на Youtube-каналі "Иная правда" та порталах російських медіа, колишній Прем'єр-міністр виправдовує збройну агресію РФ та окупацію частини території України, - підкреслюють представники Офісу генпрокурора. Поширити

Зазначається, що колишній прем’єр-міністр цинічно називає масові звірства російської окупаційної армії у Бучі на Київщині навесні 2022 року фейком.

Він повторює заклики кремлівського режиму про необхідність так званої “денацифікації” та повалення чинної влади в Україні.

Запевняє, що спеціальна операція Путіна врятувала Донецьк від захоплення, "попередивши цю трагедію".

Який вирок загрожує Азарову

Зазначається, що до суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишнього прем'єр-міністра України. Його звинувачують у:

публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу;

здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором і виправданні;

визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України.

Азарову загрожує до 12 років позбавлення волі.