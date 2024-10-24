В немецком Дюссельдорфе в одном из ресторанов посетителям подавали пиццу, в которую добавляли "секретный ингридиент". Позже оказалось, что это был кокаин.
Главные тезисы
- Ресторан в немецком Дюссельдорфе продавал пиццу с кокаином, что пользовалось безумной популярностью среди клиентов.
- Ликвидация ОПГ в Германии стала возможной благодаря расследованию полиции, выявившему незаконную деятельность ресторана.
- Организатор схемы распространения наркотиков, 36-летний гражданин Хорватии, был арестован, но из-за отсутствия судимостей отпущен на свободу.
- Пицца с кокаином приобрела огромную популярность среди посетителей ресторана, что привлекло внимание полиции.
- Расследование привело к аресту трех подозреваемых и ликвидации организованной преступной группы в Германии.
Что известно об удивительной пицце с кокаином от немецкого ресторана в Дюссельдорфе
Отмечается, что пицца с кокаином приобрела огромную популярность среди посетителей ресторана, а затем за дело взялась полиция.
В расследовании приняли участие 150 офицеров полиции, среди прочего, из элитных подразделений.
Были проведены обыски на территории 16 объектов в 9 городах.
По результатам расследования, произведен арест трех подозреваемых.
Подчеркивается, что обнаружение незаконной схемы распространения наркотиков позволило ликвидировать ОПГ в самой густонаселенной федеральной земле Германии.
Инспектор полиции Михаэль Граф фон Мольтке заявил, что пиццерия, расположенная в популярном районе Дюссельдорфа, находилась "под прицелом" полиции еще с марта, когда во время плановой проверки продуктов питания на кухне был обнаружен кокаин.
Издание пишет, что под каждую пиццу №40, которую заказывали клиенты, клали пакет кокаина.
Что известно об организаторе схемы распространения наркотиков
В полиции заявили, что владельцем заведения является 36-летний гражданин Хорватии. Когда к нему пришли стражи порядка для допроса, он выбросил сумку с наркотиками из окна. Примечательно, что сумка упала прямо в руки другим офицерам.
Однако, как отметили журналисты, подозреваемого отпустили на свободу через два дня из-за отсутствия судимостей раньше. Он сразу же открыл заведения снова и начал продавать пиццу №40. Это позволило следователям отследить его цепочку поставок.
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