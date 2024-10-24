В немецком Дюссельдорфе в одном из ресторанов посетителям подавали пиццу, в которую добавляли "секретный ингридиент". Позже оказалось, что это был кокаин.

Что известно об удивительной пицце с кокаином от немецкого ресторана в Дюссельдорфе

Отмечается, что пицца с кокаином приобрела огромную популярность среди посетителей ресторана, а затем за дело взялась полиция.

В расследовании приняли участие 150 офицеров полиции, среди прочего, из элитных подразделений.

Были проведены обыски на территории 16 объектов в 9 городах.

По результатам расследования, произведен арест трех подозреваемых.

Подчеркивается, что обнаружение незаконной схемы распространения наркотиков позволило ликвидировать ОПГ в самой густонаселенной федеральной земле Германии.

Пицца

Инспектор полиции Михаэль Граф фон Мольтке заявил, что пиццерия, расположенная в популярном районе Дюссельдорфа, находилась "под прицелом" полиции еще с марта, когда во время плановой проверки продуктов питания на кухне был обнаружен кокаин.

Издание пишет, что под каждую пиццу №40, которую заказывали клиенты, клали пакет кокаина.

Что известно об организаторе схемы распространения наркотиков

В полиции заявили, что владельцем заведения является 36-летний гражданин Хорватии. Когда к нему пришли стражи порядка для допроса, он выбросил сумку с наркотиками из окна. Примечательно, что сумка упала прямо в руки другим офицерам.

Однако, как отметили журналисты, подозреваемого отпустили на свободу через два дня из-за отсутствия судимостей раньше. Он сразу же открыл заведения снова и начал продавать пиццу №40. Это позволило следователям отследить его цепочку поставок.