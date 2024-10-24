У німецькому Дюссельдорфі в одному з ресторанів відвідувачам подавали піцу, до якої додавали “секретний інгридієнт”. Згодом виявилось, що це був кокаїн.

Що відомо про дивну піцу з кокаїном від німецького ресторану у Дюссельдорфі

Зазначається, що піца із кокаїном набула шаленої популярності серед відвідувачів ресторану, а потім за справу взялась поліція.

Зазначається, що у розслідуванні взяли участь 150 офіцерів поліції, серед іншого, з елітних підрозділів.

Було проведено обшуки на території 16 об’єктів у 9 містах.

За результатами розслідування, проведено арешт трьох підозрюваних.

Підкреслюється, що виявлення незаконної схеми розповсюдження наркотиків дозволило ліквідувати ОПГ у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини.

Піца

Інспектор поліції Міхаель Граф фон Мольтке заявив, що піцерія, розташована в популярному районі Дюссельдорфа, перебувала "під прицілом" поліції ще з березня, коли під час планової перевірки продуктів харчування на кухні було виявлено кокаїн.

Видання пише, що під кожну піцу №40, яку замовляли клієнти, клали пакетик кокаїну.

Що відомо про організатора схеми розповсюдження наркотиків

У поліції заявили, що власником закладу є 36-річний громадянин Хорватії. Коли до нього прийшли правоохоронці для допиту, він викинув сумку з наркотиками з вікна. Примітно, що сумка впала просто в руки іншим офіцерам.

Однак, як зазначили журналісти, підозрюваного відпустили на свободу через два дні через відсутність судимостей раніше. Він одразу ж відкрив заклади знову і почав продавати піцу №40. Це дало змогу слідчим відстежити його ланцюжок поставок.