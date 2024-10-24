У німецькому Дюссельдорфі в одному з ресторанів відвідувачам подавали піцу, до якої додавали “секретний інгридієнт”. Згодом виявилось, що це був кокаїн.
Головні тези:
- Ресторан в Німеччині продавав піцу з кокаїном, що викликало шалену популярність серед клієнтів.
- Піца №40 містила пакетики кокаїну, які додавалися до страви для відвідувачів.
- Підозрюваний організатор схеми розповсюдження наркотиків був арештований, але через відсутність судимостей відпущений на свободу.
- Ліквідація ОПГ в Німеччині була можливою завдяки розслідуванню поліції, яке виявило незаконну діяльність ресторану.
- Заклад після арешту власника продовжив свою діяльність, що сприяло слідуванню ланцюжка поставок кокаїну.
Що відомо про дивну піцу з кокаїном від німецького ресторану у Дюссельдорфі
Зазначається, що піца із кокаїном набула шаленої популярності серед відвідувачів ресторану, а потім за справу взялась поліція.
Зазначається, що у розслідуванні взяли участь 150 офіцерів поліції, серед іншого, з елітних підрозділів.
Було проведено обшуки на території 16 об’єктів у 9 містах.
За результатами розслідування, проведено арешт трьох підозрюваних.
Підкреслюється, що виявлення незаконної схеми розповсюдження наркотиків дозволило ліквідувати ОПГ у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини.
Інспектор поліції Міхаель Граф фон Мольтке заявив, що піцерія, розташована в популярному районі Дюссельдорфа, перебувала "під прицілом" поліції ще з березня, коли під час планової перевірки продуктів харчування на кухні було виявлено кокаїн.
Видання пише, що під кожну піцу №40, яку замовляли клієнти, клали пакетик кокаїну.
Що відомо про організатора схеми розповсюдження наркотиків
У поліції заявили, що власником закладу є 36-річний громадянин Хорватії. Коли до нього прийшли правоохоронці для допиту, він викинув сумку з наркотиками з вікна. Примітно, що сумка впала просто в руки іншим офіцерам.
Однак, як зазначили журналісти, підозрюваного відпустили на свободу через два дні через відсутність судимостей раніше. Він одразу ж відкрив заклади знову і почав продавати піцу №40. Це дало змогу слідчим відстежити його ланцюжок поставок.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-