В Германии случайно обнаружили до сих пор неизвестное произведение Моцарта
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В Германии случайно обнаружили до сих пор неизвестное произведение Моцарта

Моцарт
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Источник:  The Guardian

Музыкальное произведение, которое написал легендарный австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт, обнаружили в одной из библиотек немецкого Лейпцига.

Главные тезисы

  • Ранее неизвестное творение Моцарта называется Ganz kleine Nachtmusik.
  • Этот музыкальный шедевр датирован серединой-концом 1760-х годов.
  • Премьера Ganz kleine Nachtmusik состоится в Лейпцигской опере.

Мир сможет услышать еще одно гениальное творение Моцарта

Обнаруженное произведение имеет очень интересное название — Ganz kleine Nachtmusik ("Немного музыки на ночь").

Что также важно понимать, оно датировано серединой-концом 1760-х годов и состоит из семи миниатюрных частей для струнного трио продолжительностью около 12 минут.

Ранее никому неизвестное творение Моцарта было обнаружено в городской музыкальной библиотеке во время составления последнего издания каталога Köchel, окончательного архива музыкальных произведений австрийского композитора.

По словам исследователей, недавно найденная рукопись не была написана самим Моцартом, а считается копией, сделанной примерно в 1780 году. Утверждается, что это произведение до сих пор существовало в единой рукописи, а указание автора в нем свидетельствует о том, что произведение было написано до первой поездки Моцарта в Италию.

Что любопытно, тогда гениальный композитор был подростком.

Ganz kleine Nachtmusik было исполнено струнным трио на презентации нового каталога Köchel в австрийском городе Зальцбург 19 сентября.

Кроме того, указано, что его германская премьера состоится 21 сентября в Лейпцигской опере.

Самые интересные факты про Моцарта

  • Композитор имел феноменальный музыкальный слух, память и непревзойденную способность к импровизации;

  • Он работал во всех музыкальных формах своего времени и достигал поразительного успеха;

  • Творческое наследие Моцарта составляет более 600 произведений;

  • Он относится к наиболее значительным представителям Венской классической школы;

  • Биография Моцарта (особенно обстоятельства его ранней смерти) была предметом спекуляций и споров, легла в основу художественных измышлений и расхожих мифов;

  • В честь В. А. Моцарта назван астероид 1034 г. Моцартия;

  • Именем Моцарта названы улицы в Мариуполе, Кривом Роге, Коломне;

  • В центре Вены есть Дом Моцарта — единственное известное помещение, в котором жил Моцарт, сохранившееся до настоящего времени.

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