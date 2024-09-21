В Германии случайно обнаружили до сих пор неизвестное произведение Моцарта

Музыкальное произведение, которое написал легендарный австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт, обнаружили в одной из библиотек немецкого Лейпцига.
Главные тезисы
- Ранее неизвестное творение Моцарта называется Ganz kleine Nachtmusik.
- Этот музыкальный шедевр датирован серединой-концом 1760-х годов.
- Премьера Ganz kleine Nachtmusik состоится в Лейпцигской опере.
Мир сможет услышать еще одно гениальное творение Моцарта
Обнаруженное произведение имеет очень интересное название — Ganz kleine Nachtmusik ("Немного музыки на ночь").
Что также важно понимать, оно датировано серединой-концом 1760-х годов и состоит из семи миниатюрных частей для струнного трио продолжительностью около 12 минут.
Ранее никому неизвестное творение Моцарта было обнаружено в городской музыкальной библиотеке во время составления последнего издания каталога Köchel, окончательного архива музыкальных произведений австрийского композитора.
Что любопытно, тогда гениальный композитор был подростком.
Ganz kleine Nachtmusik было исполнено струнным трио на презентации нового каталога Köchel в австрийском городе Зальцбург 19 сентября.
Кроме того, указано, что его германская премьера состоится 21 сентября в Лейпцигской опере.
Самые интересные факты про Моцарта
Композитор имел феноменальный музыкальный слух, память и непревзойденную способность к импровизации;
Он работал во всех музыкальных формах своего времени и достигал поразительного успеха;
Творческое наследие Моцарта составляет более 600 произведений;
Он относится к наиболее значительным представителям Венской классической школы;
Биография Моцарта (особенно обстоятельства его ранней смерти) была предметом спекуляций и споров, легла в основу художественных измышлений и расхожих мифов;
В честь В. А. Моцарта назван астероид 1034 г. Моцартия;
Именем Моцарта названы улицы в Мариуполе, Кривом Роге, Коломне;
В центре Вены есть Дом Моцарта — единственное известное помещение, в котором жил Моцарт, сохранившееся до настоящего времени.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-