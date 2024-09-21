В Германии случайно обнаружили до сих пор неизвестное произведение Моцарта

По словам исследователей, недавно найденная рукопись не была написана самим Моцартом, а считается копией, сделанной примерно в 1780 году. Утверждается, что это произведение до сих пор существовало в единой рукописи, а указание автора в нем свидетельствует о том, что произведение было написано до первой поездки Моцарта в Италию.