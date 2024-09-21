У Німеччині випадково виявили досі невідомий твір Моцарта

Музичний твір, який написав легендарний австрійський композитор Вольфганг Амадей Моцарт, знайшли в одній з бібліотек німецького Лейпцига.

Світ зможе почуте ще одне геніальне творіння Моцарта

Виявлений твір має дуже цікаву назву — Ganz kleine Nachtmusik ("Трохи музики на ніч").

Що також важливо розуміти, він датований серединою-кінцем 1760-х років і складається з семи мініатюрних частин для струнного тріо тривалістю близько 12 хвилин.

Раніше нікому невідоме творіння Моцарта виявили у міській музичній бібліотеці під час укладання останнього видання каталогу Köchel, остаточного архіву музичних творів австрійського композитора.

За словами дослідників, нещодавно знайдений рукопис не був написаний самим Моцартом, а вважається копією, зробленою приблизно в 1780 році. Стверджується, що цей твір досі існував в єдиному рукописі, а вказівка ​​на автора в ньому свідчить про те, що твір було написано до першої поїздки Моцарта в Італію. Поширити

Що цікаво, тоді геніальний композитор був підлітком.

Ganz kleine Nachtmusik було виконано струнним тріо на презентації нового каталогу Köchel в австрійському місті Зальцбург 19 вересня.

Окрім того, зазначається, що його німецька прем’єра відбудеться 21 вересня в Лейпцизькій опері.

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