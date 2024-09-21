У Німеччині випадково виявили досі невідомий твір Моцарта
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У Німеччині випадково виявили досі невідомий твір Моцарта

Моцарт
Джерело:  The Guardian

Музичний твір, який написав легендарний австрійський композитор Вольфганг Амадей Моцарт, знайшли в одній з бібліотек німецького Лейпцига.

Головні тези:

  • Раніше невідоме творіння Моцарта має назву Ganz kleine Nachtmusik.
  • Цей музичний шедевр датований серединою-кінцем 1760-х років.
  • Прем'єра Ganz kleine Nachtmusik відбудеться в Лейпцизькій опері.

Світ зможе почуте ще одне геніальне творіння Моцарта

Виявлений твір має дуже цікаву назву — Ganz kleine Nachtmusik ("Трохи музики на ніч").

Що також важливо розуміти, він датований серединою-кінцем 1760-х років і складається з семи мініатюрних частин для струнного тріо тривалістю близько 12 хвилин.

Раніше нікому невідоме творіння Моцарта виявили у міській музичній бібліотеці під час укладання останнього видання каталогу Köchel, остаточного архіву музичних творів австрійського композитора.

За словами дослідників, нещодавно знайдений рукопис не був написаний самим Моцартом, а вважається копією, зробленою приблизно в 1780 році. Стверджується, що цей твір досі існував в єдиному рукописі, а вказівка ​​на автора в ньому свідчить про те, що твір було написано до першої поїздки Моцарта в Італію.

Що цікаво, тоді геніальний композитор був підлітком.

Ganz kleine Nachtmusik було виконано струнним тріо на презентації нового каталогу Köchel в австрійському місті Зальцбург 19 вересня.

Окрім того, зазначається, що його німецька прем’єра відбудеться 21 вересня в Лейпцизькій опері.

Найцікавіші факти про Моцарта

  • Композитор мав феноменальний музичний слух, пам'ять і неперевершену здатність до імпровізації;

  • Він працював в усіх музичних формах свого часу і досягав вражаючого успіху;

  • Творчий доробок Моцарта становить понад 600 творів;

  • Він належить до найбільш значних представників Віденської класичної школи;

  • Біографія Моцарта (особливо обставини його ранньої смерті) була предметом спекуляцій і суперечок, лягла в основу художніх вигадок і розхожих міфів;

  • На честь В. А. Моцарта названо астероїд 1034 Моцартія;

  • Ім'ям Моцарта названі вулиці в Маріуполі, Кривому Розі, Коломиї;

  • У центрі Відня є Дім Моцарта — єдине відоме помешкання, в якому жив Моцарт, збережене до сьогодення.

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