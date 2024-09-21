У Німеччині випадково виявили досі невідомий твір Моцарта

Музичний твір, який написав легендарний австрійський композитор Вольфганг Амадей Моцарт, знайшли в одній з бібліотек німецького Лейпцига.
Головні тези:
- Раніше невідоме творіння Моцарта має назву Ganz kleine Nachtmusik.
- Цей музичний шедевр датований серединою-кінцем 1760-х років.
- Прем'єра Ganz kleine Nachtmusik відбудеться в Лейпцизькій опері.
Світ зможе почуте ще одне геніальне творіння Моцарта
Виявлений твір має дуже цікаву назву — Ganz kleine Nachtmusik ("Трохи музики на ніч").
Що також важливо розуміти, він датований серединою-кінцем 1760-х років і складається з семи мініатюрних частин для струнного тріо тривалістю близько 12 хвилин.
Раніше нікому невідоме творіння Моцарта виявили у міській музичній бібліотеці під час укладання останнього видання каталогу Köchel, остаточного архіву музичних творів австрійського композитора.
Що цікаво, тоді геніальний композитор був підлітком.
Ganz kleine Nachtmusik було виконано струнним тріо на презентації нового каталогу Köchel в австрійському місті Зальцбург 19 вересня.
Окрім того, зазначається, що його німецька прем’єра відбудеться 21 вересня в Лейпцизькій опері.
Найцікавіші факти про Моцарта
Композитор мав феноменальний музичний слух, пам'ять і неперевершену здатність до імпровізації;
Він працював в усіх музичних формах свого часу і досягав вражаючого успіху;
Творчий доробок Моцарта становить понад 600 творів;
Він належить до найбільш значних представників Віденської класичної школи;
Біографія Моцарта (особливо обставини його ранньої смерті) була предметом спекуляцій і суперечок, лягла в основу художніх вигадок і розхожих міфів;
На честь В. А. Моцарта названо астероїд 1034 Моцартія;
Ім'ям Моцарта названі вулиці в Маріуполі, Кривому Розі, Коломиї;
У центрі Відня є Дім Моцарта — єдине відоме помешкання, в якому жив Моцарт, збережене до сьогодення.
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